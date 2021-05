Los investigadores saben desde hace años que Mercurio tiene una cola enorme. La semana pasada, Andrea Alessandrini la fotografió desde el balcón de su casa en Veroli, Italia.

«Tomé la fotografía el 5 de mayo usando un telescopio refractor de 66 mm (2,5 pulgadas) y una cámara Pentax K3-II«, dice Alessandrini, un astrónomo aficionado que trabaja de día como ingeniero aeroespacial. «Esta es una exposición de 7 minutos a ISO 1000«.

Mercurio está tan cerca del sol que la presión de la luz solar puede expulsar átomos de la atmósfera al espacio. El gas que se escapa forma una cola de más de 24 millones de kilómetros de largo.

La clave para detectar la cola de Mercurio es el sodio. Hay muchos elementos en la cola de Mercurio; el sodio es solo uno. Pero debido a que el sodio es tan bueno para dispersar la luz amarilla, es el mejor elemento para rastrear la larga columna de gas. «Utilizo un filtro especial de 589 nm sintonizado con el brillo amarillo del sodio «, dice Alessandrini. «Sin ese filtro, la cola de Mercury sería invisible».

La nave espacial MESSENGER de la NASA pasó años observando la cola de Mercurio de cerca. Esta película muestra cómo varía el brillo de la cola cuando Mercurio orbita alrededor del sol:

Por razones que tienen que ver con el desplazamiento Doppler de las líneas de absorción de sodio en el espectro solar, la cola de Mercurio es más brillante cuando el planeta está a ± 16 días del perihelio (la aproximación más cercana al sol). Lea la investigación en «Referencia final».

Esa fecha especial es esta semana: el 13 de mayo de 2021, Mercurio pasará 16 días después del perihelio y la cola podría ser hasta 10 veces más brillante de lo que vio Alessandrini la semana pasada. Casualmente, ese mismo día la Luna creciente pasará junto a Mercurio en el cielo vespertino.

