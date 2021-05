El diputado de Juntos por el Cambio Luis Petri criticó duramente al procurador General del Tesoro Carlos Zannini luego de que éste haya defendido el día de ayer el haberse vacunado de forma irregular y clandestinamente, siendo uno de los famosos vacunados VIP que concluyó con la salida del ahora exministro de Salud Ginés González García. «Carlos Zannini cometió un delito», aseguró el legislador.

A través de su Twitter, Luis Petri sostuvo: «Zannini cometió un delito, se anotó como personal de salud, falsificando un instrumento público para ser vacunado. Dijo que ‘estaba en las condiciones legales’. Que le agregue una i, condiciones ilegales». Las declaraciones del político fueron levantadas instantáneamente por todos los medios recibiendo fuertes críticas de la sociedad ya que entienden que hay una cuestión de privilegio de fondo.

En C5N, Carlos Zannini había declarado ayer: «No me arrepiento, porque sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. Me arrepiento de no haber sacado foto». Además, mencionó que no cometieron él ni sus allegados «ninguna violación de norma». Por otra parte, Zannini sumó que le comentó a Horacio Verbitsky, quién dio a conocer el vacunatorio VIP, que no tenía que actuar con culpa por haberse vacunado porque tenía «derecho a eso».

Como continuación de esa charla, agregó que Verbitsky es «una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad» y que «el problema surge por la falta de vacunas». La oposición, principalmente Juntos por el Cambio, salió al cruce de forma instantánea recordando que en el país ya fallecieron 68 mil personas y que declaraciones de este estilo «son una vergüenza».

«Las expresiones de Carlos Zanini justificando vacunatorios VIP son una vergüenza. La memoria de los 68.000 argentinos muertos en la pandemia, y de los 20.000 que murieron desde que empezaron a vacunar, no merece semejante afrenta. No tienen vergüenza, ¿hasta dónde piensan llegar?», escribió en su Twitter el presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio Mario Negri.

Fuente: El Intransigente