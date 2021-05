Pese a la negativa rotunda de parte del Vaticano, obispos de Alemania anunciaron que sigue en pie la bendición para parejas del mismo sexo organizada para el próximo 10 de mayo. Desde Roma advirtieron que “hay riesgo de cisma”.

En marzo pasado, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un escrito ante la noticia de la bendición masiva, en tanto desde Alemania, el Obispo de la ciudad de Essen, Monseñor Franz-Josef Overbeck, sostuvo que los sacerdotes de su diócesis no enfrentarán ninguna consecuencia si es que deciden realizar el evento.

La oposición rotunda del Vaticano

Desde Italia, el cardenal Camillo Ruini, ex presidente de la Conferencia Episcopal de su país, aseguró que “hay riesgo de cisma” en la Iglesia, es decir, una separación o división en la institución católica ante el accionar de varios sacerdotes de diferentes países.

“La Iglesia simplemente no tiene el poder de bendecir estas uniones – sostuvo Ruini – De hecho, solo se puede bendecir lo que se ajusta a los designios de Dios, no lo que es contrario a ellos, como las uniones entre personas del mismo sexo”, consideró.

“Las personas ciertamente pueden ser bendecidas, pero porque se convierten, no porque están confirmadas en su pecado. Dios mismo bendice al hombre pecador para que se deje cambiar por él, pero no puede bendecir el pecado. Me gustaría subrayar – añade – la fuerza de esta posición: no es solo algo que la Iglesia ha decidido no hacer, sino algo que la Iglesia no puede hacer. Por tanto, nadie en la Iglesia tiene este poder”, expresó Ruini, de 90 años.

La polémica viene desde marzo luego de que la Congregación para la Doctrina de la Fe publicara una carta en forma de “Responsum” en la que se oponía a la bendición de la Iglesia a parejas del mismo sexo.

En el escrito hablaban de tratar “respeto y delicadeza” a “hombres y mujeres con tendencias homosexuales” pero mencionaron luego al “orden divino” que, según su opinión, concibe las relaciones sexuales como acto de procreación.

La carta tuvo el visto bueno del papa Francisco, lo que generó disconformidad en muchos sectores de la Iglesia y la sociedad alrededor del mundo.

La respuesta de sacerdotes en Alemania, Austria, Bélgica y Suiza

“En vista de la negativa de la Congregación para la Doctrina de la Fe a bendecir las asociaciones homosexuales, alzamos la voz y decimos: continuaremos acompañando a las personas que se unan a una unión para el futuro, y bendeciremos su relación“, sostuvieron los obispos alemanes.

A Alemania se suma Austria, donde la “Iniciativa de Sacerdotes” cuenta con 350 miembros y lanzó un “llamado a la desobediencia 2.0” con el anuncio: “Seguimos bendiciendo a parejas del mismo sexo“.

Sacerdotes en Bélgica y Suiza también se mostraron a favor de bendecir las uniones de parejas del mismo sexo en ceremonias privadas.

