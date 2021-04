El presidente de la Sociedad Argentina de Enfermería (SAE), David Cardozo Leanez, expresó que el sistema hospitalario de la Ciudad de Buenos Aires «está al borde del colapso» por lo que no entienden «la postura del Gobierno porteño de autorizar las clases presenciales que movilizan a más de 100.000 personas en el transporte público«. El titular calificó la situación como «alarmante».

«En Capital Federal no podemos hablar de colapso pero estamos al borde del colapso, lo cual es alarmante, y no entendemos la postura del jefe de Gobierno, contradictoria a la del Presidente, ya que contrapuso un amparo para que las clases sigan siendo presenciales», comentó y precisó que las clases presenciales «movilizan a más de 100.000 personas entre estudiantes y padres, docentes y no docentes, en lo que es el transporte público».

En este contexto, aseguró que en la Ciudad «tenemos el 40% del personal de salud sin la primera dosis de inoculación de la vacuna del Covid-19, estamos trabajando sin elemento de protección personal y obviamente sin ningún reconocimiento ni profesional, ni económico», en declaraciones a Télam Radio. «Cuando fuimos a pedir el pase a la carrera profesional, nos reprimieron y nos pegaron, nos mandó a reprimir el jefe de Gobierno de la Ciudad», explicó.

Mientras que también se refirió a la situación en la provincia de Buenos Aires: «Tenemos muchos municipios con el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas, por ejemplo el municipio de Escobar está derivando a otros municipios, que tienen el 85% de su capacidad también colmada», y destacó que la situación del personal de enfermería en general en todos el país es de agotamiento.

Por último, añadió: «Estamos con el mismo personal dando batalla en la primera línea, con condiciones paupérrimas y con mucho temor de lo que nos puede pasar a nosotros y con lo que vemos y vivimos qué le pasó a otros colegas y a nuestras familias», y concluyó insistiéndole a la población a tener conciencia «de que estamos en el pico de la segunda ola y recién estamos entrando al otoño, con lo cual falta todo el invierno, la etapa más crítica».

