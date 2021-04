Nadie puede decir que el presidente, Alberto Fernández, no sepa cómo utilizar las redes sociales. Antes de que se transformara en precandidato a presidente, usaba su cuenta de Twitter para referirse a la actualidad política. Como candidato y luego de ganar las elecciones presidenciales, solía contestar mensajes hasta altas horas de la noche. Además, retuiteó algún mensaje ofensivo como contra Jonatan Viale. Esta tarde, volvió a compartir un posteo y tuvo que borrarlo.

En horas de la tarde, las redes sociales se sorprendieron ante una publicación de Fernández. El Presidente retuiteó una imagen en la que se ve a tres personajes, el propio Alberto Fernández, el jefe de Estado de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y un gorila, en clara referencia a los «antiperonistas». El mandatario nacional inocula a este animal, mientras Putin acompaña con la mirada. A los pocos minutos, tuvo que borrar la imagen, pero ya había sido copiada por cientos de usuarios.

Rápidamente, la oposición salió al cruce del Presidente de la Nación. Alfredo Cornejo uso la misma red social para cuestionar al jefe de Estado: «¿Qué espera lograr Alberto Fernández compartiendo este mensaje? Justo en momento donde el país más necesita de un estadista que garantice la unidad de la Nación». Luego, aseguró que «un mensaje borrado, también es todo un mensaje». «La devaluación de la palabra presidencial se explica también por cosas como esta», indicó Mario Negri.

No es la primera vez que Alberto Fernández tiene que borrar un mensaje. En abril del año pasado, retuiteó un mensaje del periodista Dante López Foresi contra el conductor (de ese momento) de A24, Jonatan Viale. «El gordito lechoso dice en A24 que Alberto Fernández ‘se aferra a la cuarentena por las encuestas’. O no entendieron la gravedad de lo que pasa o son muy malas personas. Y no se puede ser buen periodista siendo mala gente», apuntó López Foresi y que replicó el jefe de Estado.

Esta mañana, en la Cumbre Iberoamericana, Fernández llamó a «reforzar el rol de la Organización Mundial de la Salud (OMS)» a través de «un tratado internacional sobre pandemias». A su vez, el Presidente aseguró que la gran disyuntiva global es si los países estarán «unidos o dominados»: «Unidos por la solidaridad o dominados por el miedo. Unidos por la justicia social o dominados por la codicia», subrayó el mandatario.

Fuente: El Intransigente