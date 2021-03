El 18 de abril se llevará a cabo en Carhué (en camping municipal La Chacra) la Carrera de preparación para el Campeonato del Sudoeste “Rural Bike Lago Epecuén Carhué”.



Promocional Largada: 10:30 horas distancia 29 km



Competitiva 12:30 horas 55 km



Categorías: Competitiva Damas A y B; Sub 23; Elite; Master A1,A2, B1, B2, C1, C2, D1y D2. Promocional Damas Ay B; Sub 18. Caballeros A, B y C



Se tendrán en cuenta todos los protocolos sanitarios.



La inscripción tiene un valor de $ 1.100.- e incluye kit de corredor, seguro y clasificación por chip.



Los interesados en participar deben enviar mensaje por Facebook a: Clemar Litre



Premiación: Trofeos para el Primero, Segundo y Tercer puestos.



Premiación para el primer puesto de la categoría general de damas y de la de caballeros.