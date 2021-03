El presidente Alberto Fernández exigió hoy “castigo” a los responsables de la última dictadura militar por haber causado “semejante daño”. “Hace 45 años el terrorismo de Estado se apoderó de Argentina. Honro a las víctimas en mi memoria”, sostuvo el mandatario.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado se refirió al aniversario número 45 del último golpe militar, que derrocó a la entonces vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo, María Estela Martínez de Perón. “Abrazo con amor y respeto a las madres, abuelas, hijos y familiares que perdieron a sus seres queridos en la tragedia”, señaló el Presidente. Y concluyó: “Pido castigo para quienes causaron semejante daño. #NuncaMas”.

Alberto Fernández había encabezado el pasado martes un homenaje a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en el Museo del Bicentenario, ocasión en la que había criticado la última protesta de la oposición cuando colgaron bolsas mortuorias en las rejas de la Casa Rosada.

“Hace poco, jóvenes cometieron la locura de hacer una representación colgando bolsas mortuorias con nombre y apellido en la Casa de Gobierno. A veces me pregunto si no tendríamos que seguir haciendo docencia, porque hay jóvenes que no entienden lo que ha sido la violencia siniestra de aquella dictadura”, había remarcado el jefe de Estado.

En la entrega del premio Juana Azurduy a la lucha por la defensa de los derechos humanos, el Presidente había señalado: “Quiero aprovechar el encuentro de hoy para explicarle a los jóvenes que tuvieron la suerte de nacer y crecer en democracia, que hubo un tiempo de la Argentina donde la democracia no existía y donde hubo atropellos tremendos, donde se llevaron la vida de gente que pagó con su vida el sólo hecho de pensar”.

Fuente: La Prensa