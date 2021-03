El tenista argentino Juan Martín del Potro anunció en las redes sociales que este martes volverá a operarse de la rodilla derecha luego de haber intentado, sin éxito, distintos tipos de tratamientos que aliviaran el dolor y le permitieran retornar a la competencia.

El tandilense publicó este lunes un mensaje en su cuenta de Instagram en el que informó a sus seguidores sobre su decisión. “Quería aprovechar este video para saludarlos y también contarles algo. Me encuentro en Chicago. Hace muchos meses que vengo hablando con el Dr. Jorge Chahla y la noticia es que mañana me voy a someter a otra cirugía en la rodilla. Probamos muchísimos tratamientos conservadores y alternativos, pero no tuve buenos resultados. Creemos que la mejor opción es la cirugía”, aseguró el jugador de 32 años.

La publicación de Juan Martín del Potro en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram de @delpotrojuan)

“El doctor sabe que tengo el deseo de volver a jugar al tenis y de estar en los Juegos Olímpicos. Por eso, decidimos que lo mejor era hacer esto lo antes posible”, continuó Delpo, quien no compite desde junio de 2019 en Queens, cuandose resintió de la fractura en la rótula de la rodilla derecha. Desde entonces, no pudo recuperarse pese a las tres operaciones a las que se sometió en la zona: la última había sido el 22 de junio pasado en Barcelona.

Por su parte, Del Potro habló del momento complicado que atraviesa a nivel personal por la pérdida de su padre. “No vienen siendo semanas fáciles. Desde que murió mi papá todo me cuesta muchísimo. Sin embargo un día me levanté, llamé al médico y le dije que íbamos a intentarlo. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto, que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabezas”, aseguró.

Historia publicada por Juan Martín del Potro en Instagram en la que se lo puede ver junto a su padre hace muchos años. (Foto: Instagram de @delpotrojuan)

Y concluyó: “Hoy la realidad es esta. No quiero dejar de intentarlo. Mañana, toda la fuerza y energía que me manden va a ser bien recibida y me va a ayudar mucho para superar esta nueva piedra en el camino”.

Hace dos semanas, Del Potro habló con TN y adelantó que el tratamiento de células madre que estaba realizando en Brasil no estaba cumpliendo con las expectativas, por lo que había comenzado a analizar otras opciones para agilizar su recuperación porque no tenía intenciones de retirarse.

“Tengo la ilusión de volver a jugar, la sigo peleando. Sigo hablando con médicos y buscando alternativas para regresar. Quiero terminar mi carrera el día que yo quiera y no por una cuestión de salud”, había expresado en aquella entrevista.

Fuente: TN