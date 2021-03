Por José Luis Lingeri *

Se celebra este lunes el Día Internacional del Agua. Así lo declaró la ONU en 1993 y agregó al saneamiento también como un derecho central para la vida humana.

En el mundo cada día mueren mil niños a causa de enfermedades relacionadas con el agua; otras 2.200 millones de personas no tienen acceso a un agua segura y de calidad y más de 4.200 millones no alcanzan a un sistema de saneamiento seguro. Por otra parte, unas 3.000 millones de personas carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos con el significado que tiene en plena pandemia mundial. Estas cifras son desgarradoras y escalofriantes y no podemos ser indiferentes a esas injusticias.

En Argentina, a partir del año 2003, comenzó un proceso de recuperación económica, en donde se nacionalizaron empresas que habían sido privatizadas en los años 90; una de esas empresas fue nuestra AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima).

A partir de la creación de AySA, entre los años 2006 y 2015, se hicieron casi 1000 obras, incorporando a los servicios de agua y saneamiento a casi 8 millones de habitantes.

Desde el 10 de diciembre de 2019, con la asunción a la presidencia del compañero Alberto Fernández, en un contexto de crisis socioeconómica inmensa y una pandemia que generó la más importante recesión económica internacional, en la Argentina se siguieron implementando programas sociales, se recuperó el sistema de salud y se hicieron inversiones en obra pública, entre las que se encuentran las de agua y saneamiento.

El Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis, y la presidenta de AySa, Malena Galmarini, se hizo una fuerte inversión para comenzar a revertir la falta de extensión en Agua y Saneamiento en todos los municipios del Gran Buenos Aires y del interior del país.

El esquema de obras para el período 2020-2021 fue por un total de 139 mil millones de pesos entre obras terminadas, en ejecución y en proceso. Hay 99 obras en adjudicación por un un monto de 21.249 millones de pesos.

SERVICIOS DE CALIDAD

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos) y todos los trabajadores sanitaristas del país celebramos este día renovando nuestro compromiso y nuestra responsabilidad para lograr que no le falte a ni un solo argentino este valor esencial para el bien de la vida humana.

Hoy podemos decir con orgullo, que gracias a todas las trabajadoras y trabajadores que formamos parte de esta empresa y este gremio, hemos logrado incorporar a millones de habitantes a ambos servicios y pusimos siempre lo mejor de nosotros para sostener los servicios de calidad en períodos de desinversión y de pandemia.

El compromiso de todos los trabajadores sanitarios se vio reflejado en la creación del Instituto Universitario del Agua como un aporte a profundizar la gestión del agua que impone desafíos inmensos y requiere estudios de abordaje interdisciplinario, de capacitación y actualización constante.

Por último, un saludo y un agradecimiento a la Fentos, en la persona del compañero Carlos Adamo y a todos los trabajadores y trabajadoras Sanitaristas del país.

* Secretario General del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias.

Fuente: La Prensa