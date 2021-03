A horas del comienzo del torneo Preparación organizado por la Liga Tandilense de Fútbol para las categorías primera, quinta y sexta, se informó acerca de una suspensión.

El jefe de Gabinete Municipal, Oscar Teruggi, se contactó con el presidente de la LTF, Miguel Cenoz, a los efectos de notificarlo sobre la resolución provincial que indica que “de no acatar el artículo 8 del decreto Nacional 125/21 prorrogado por su similar Nº 168/21, tanto al intendente Municipal de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, como a Miguel Cenoz, se les iniciaría una acción penal por no cumplir con los Decretos establecidos para esta Pandemia”.

Desde la Liga local no se ocultó la disconformidad por la medida y se comunicó que próximamente se analizarán los pasos a seguir en pos de regularizar el desarrollo de la competencia.

En primera división, los partidos que debían disputarse este domingo son: Velense vs. Ferrocarril Sud, San José vs. Excursionistas, Independiente vs. Gimnasia, Deportivo Tandil vs. Santamarina y Unicen vs. Defensores del Cerro.

Fuente: El Eco Deportes