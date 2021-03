Desde el días atrás los incendios comenzaron y no paran, los múltiples focos avanzaron sobre las localidades de El Hoyo, Lago Puelo, Las Golondrinas, Cerro Radal, Cholila y sectores de El Maitén. Son más de 220 viviendas quemadas por el fuego, un hombre fallecido y al menos 1500 hectáreas bajo las llamas. Son pueblos enteros sin agua y sin luz desde el día martes. Los pedidos de solidaridad se extienden en todo el país ante la emergencia que vive la Patagonia.

En comunicación con Radio Sudaca, medio alternativo y popular de Chubut, hablaron con Nancy, que es Doctora y reside en la localidad de El Hoyo, apuntó “No hay agua potable, ni luz, muchos no volvimos a nuestras casas a ver como quedaron. Todos los años pasa lo mismo. La brigada de incendios se quemó. Es desesperante, 9 minutos tardó el fuego en avanzar y llevarse todo». Este testimonio, marca la angustia que aún hoy tiene la Comarca Andina por lo que el fuego provocó. Continúa la búsqueda de 15 personas que permanecen desaparecidas. El hombre fallecido por los incendios sería Sixto Garcés, peón rural de unos 50 años de la zona de El Maitén.

Desde la organización de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, con máxima urgencia piden ayuda para la Lof Cañio Pangui Wingkul de Esquel, a 10 Km de la localidad de El Maitén, al noroeste de Chubut. “Desde el municipio no nos llamaron para ver si estábamos bien, nada. De hecho, el día martes cuando se desataron todos los incendios que para acá, arrasó con todo también, la única alternativa que nos daban era tirar la cantidad de agua necesaria y evacuar. Porque ellos evacuaron la zona de Buenos Aires Chico y pusieron policías para que corten el tránsito hacia la comunidad. Yo llamaba pidiendo que nos ayudaran y no dejaban pasar a la gente que podría llegar a venir. Así que también por un lado nos aislaron y nada, la solución era esa: que dejemos el lugar y si se tenía que quemar que se queme”, advirtieron desde la Lof. La angustia crece desde la comunidad Mapuche ante la ausencia de la ayuda estatal. De manera solidaria hay personas colaborando para paliar el fuego en la Lof, no obstante, esto, lo que es urgente y no aparecen son los aviones hidrantes para combatir las llamas. Señalaron sobre lo que se viene afirmando “Nos decían que la policía de Esquel estaba informando que estaba todo controlado. No, no está controlado porque si el viento continúa los focos se van a activar, de hecho, arriba está el fuego, están los focos activos allá. Es muy poco lo que queda de bosque nativo, mataron todo, porque mataron, esto fue intencional, esto estaba pensado. Yo sé que detrás de todo esto hay un gran negociado y nos mataron toda la vida nativa que quedaba en el lugar. Desde ya rume mañun y que esto realmente trascienda y que se difunda, que salga la verdad de todo esto, no fue nada casual”.

Estado ausente y brigadas comunitarias

Martín, integra la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y es parte del colectivo de comunicación popular de FM Alas en El Bolsón, habló con ANCAP y nos explicó cómo está la situación en la Comarca: “Tenemos ahora 20 grados en la Comarca actualmente, y ayuda que no siga el calor, y el tema del viento es fundamental que no siga para que no levante más llamas. El área de Las Golondrinas, Cerro Radal y El Hoyo es la zona que más está siendo perjudicada. También sobre el territorio de la comunidad Cañio, ahí dio un giro el viento y eso hizo que el fuego vaya directo hacia la comunidad, se han perdido infinidad de bosques nativos en esa zona. Lo más fuerte de este incendio tiene que ver con que es un incendio forestal de proporciones muy grandes y a la vez, arrasó con barrios enteros algo que no había pasado en la Comarca, el incendio grande del 2011 había quemado 15 casas, acá estamos hablando de casas quemadas por completo”. En cuanto a las responsabilidades de los funcionarios para paliar el fuego aseveró “Es necesario disponer de los recursos, luego del incendio que hubo este año en el Bolsón se armaron brigadas comunitarias para apagar el fuego, son vecines que se animan con cierta experiencia, nos equipamos haciendo corta fuegos, un poco es la forma de acompañar, las brigadas contra incendios están muy diezmadas, no se hacen contratos para el año, no son siquiera de tres meses los contratos, acá en la Comarca veníamos de una sequía de dos meses, esto es una forma de desinversión del Estado de Río Negro, Chubut y el Nacional. Cabandié (Ministro de ambiente), cuando llegó a la Comarca, tardó tres horas para salir a laburar el incendio, las condiciones eran para salir urgente, pero no, primero eligieron dar la conferencia de prensa y demorar el laburo en el territorio para desplegar los recursos”.

En la gravemente afectada localidad de El Hoyo, los centros de evacuación que estaban delineados para los evacuados, debieron cerrarse por el peligro inminente ante la cercanía de las llamas, estaban preparados el gimnasio municipal y la escuela 233, ante el avance de las llamas fueron trasladados a Lago Puelo. El Gobernador pro minero del Frente de Todos, Mariano Arcioni, anunció un supuesto desembolso de 10 millones de pesos para la catástrofe ocurrida.

¿Por qué está en llamas la Comarca Andina?

El asambleísta ambiental de Uspallata Federico Soria, es Licenciado en Turismo, Técnico en Conservación de la Naturaleza, Posgraduado en Diseño y Administración de Áreas Protegidas, Colaborador de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, en este trabajo exhaustivo del mapeo megaminero advierte con mucha claridad: «Mapas de bosques y concesiones mineras en los ejidos municipales de la Comarca Andina (Río Negro y Chubut). En todos los ejidos municipales de la Comarca Andina (o en el entorno inmediato de los mismos) hay concesiones mineras de 1ª categoría (el 75% de las mismas para exploración o explotación de ORO). Esto ocurre a pesar de que la mayoría de estos municipios cuentan con ordenanzas de prohibición a la minería metalífera hidrotóxica y poseen bosques inalienables. Como agravante de esta situación casi la totalidad de estas concesiones mineras, se encuentran con sus plazos vencidos y han sido otorgadas sin cumplir la legislación nacional vigente en materia de presupuestos mínimos para la protección del ambiente, de bosques y de glaciares, así como la de pueblos originarios».

El ex Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, según afirmó Martín, apuntó las responsabilidades a una comunidad Mapuche de la zona, al igual que funcionarios del PRO, “Son locuras que están circulando, el sistema eléctrico en la Comarca está abandonado por el Estado, los transformadores, es cierto que se los ven reventados, pero sin embargo Dante Palma, que es el referente sindical de servicios públicos de provincia, planteó que es imposible. El segundo foco de incendio, posterior al de Las Golondrinas, pareciera intencional y después aparecieron por varios sectores de la Comarca con 80 km del foco inicial. La intencionalidad la vemos con la disputa territorial en curso de la zona, con destinos turísticos exclusivos en Lago Puelo, y a estos capitales financieros les molestaba y mucho tener dos barrios populares a la veda de la Ruta 40, el barrio El Pinar y Bosques al Sur que empezó a nacer en 2019, todo eso es lo que quedó arrasado por el fuego”.

Según informan desde el Colectivo de comunicación popular de Bariloche Al Margen, los incendios en la localidad de El Hoyo podrían estar vinculados a causa de la caída de un transformador. Es una de las hipótesis que se manejan en el pueblo. Angie Calero, integrante de Radio Fogón, declaró en el informativo FARCO: “Es una pesadilla la que estamos viviendo en esta región del noroeste de Chubut. Lo que tuvimos que lamentar fueron más de 250 casas quemadas en lo que es el casco urbano de Lago Puelo y El Hoyo es algo inédito, nunca visto, no alcanzaban los recursos”.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), lleva adelante una campaña de donaciones a nivel nacional para los damnificados con la entrega de 2000 kilos de alimentos y con la posibilidad de donar de manera solidaria el aporte a la Cooperativa Agrícola Ganadera Mapuche. A través de la campaña, se busca lograr la compra de maquinaria y herramientas para las familias afectadas por los incendios que perdieron todo. El comunicado de la organización afirmó: “Una vez más, el fuego del extractivismo avanza sobre la Comarca Andina. Los focos comenzaron simultáneamente en 6 localidades patagónicas (Las Golondrinas, El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, El Maitén y Cholila) lo que hace pensar que se trata de incendios intencionales”.

Desde Jóvenes Por el Clima de Argentina a partir de estos hechos dieron a conocer datos de los montos que se utilizan para estas catástrofes desde el presupuesto aprobado para el 2021 por el Gobierno Nacional, “Sistema Nacional de Manejo del Fuego contará con $282 millones, lo que representa sólo un 0,003% del presupuesto total, el presupuesto ni siquiera alcanza a cubrir la inflación del 2020. El presupuesto total del año 2021 duplica el del 2020. Sin embargo, el presupuesto para el fuego se mantuvo igual. Eso implica una reducción del 50% en términos reales de la plata para combatir los incendios”.

Los funcionarios que criminalizan al pueblo mapuche son los mismos que apoyan el extractivismo en la Patagonia y que desprecian la igualdad de derechos. Los voluntarios y voluntarias son quienes hoy llevan un papel fundamental en las brigadas contra las llamas. La organización comunitaria y la contención que genera es una herramienta que fortalece, ante un Estado que llega tarde y debe mejorar las condiciones de prevención ante sucesos como estos.

Fuente: Nuestro Clima