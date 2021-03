La mujer contó en diálogo con C5N el infierno que vive día a día por el hostigamiento y la violencia de género que aún ejerce su ex marido a pesar de la prohibición de acercamiento y de tener un botón antipánico: “Hice todo lo que la justicia me pido y hace 8 años que tengo miedo, ya no sé cómo vivir”.

“Tengo que vivir con el botón antipánico, llevo una vida caótica de miedo y terror absoluto porque mi ex marido que ejerció la violencia cuando estábamos casados, me sigue violentando y hostigamiento hasta el día de hoy”, manifestó Karina quien especificó que su ex pareja rompe la prohibición de acercamiento constantemente y de distintas maneras.

Al ser consultada sobre cuando comenzó la violencia, la víctima contó que a su ex pareja se la presentaron en el año 2006: “nos fuimos a vivir juntos y me casé, y en el 2008 tuvimos un hijo, desde ahí viví un calvario. Golpes de puño, tirones de pelos, me arrastraba, me obligaba a custodiar a mi hijo de noche porque si se hacía pis en la cama me pegaba, si encontraba algo sucio me lo ponía en la comida”.

“Llegó a tirarme alcohol y fósforos y me decía Wanda Tadei”, especificó Karina recordando el femicidio que protagonizó el ex baterista de la banda de rock Callejeros.

Y recordó el momento en que se animó a pedirle el divorcio: “Me decía que me tirara del balcón así le ahorraba el trabajo de matarme. Cuándo le pedí el divorcio me dijo de acá salís en bolsa y con las patas para adelante, hasta que un día logre salir y denunciarlo en la Oficina de Violencia Doméstica, la hice luego de que me golpeara con un palo de escoba”.

“En el 2012 pude irme con mi hijo en brazos y sin nada, creyendo que ahí se terminaba pero no, comenzó otro calvario”, subrayó la mujer entre lágrimas quien explicó que necesita que su causa pase del ámbito de la justicia civil al penal.

Sobre la relación de su hijo que tiene 12 años con su padre, Karina dijo: “al principio fallaron para que mi hijo se revinculara pero no lo pudo llevar adelante, las últimas veces mi ex pidió verlo y el juez me obligó a llevarlo a pesar de que mi hijo no quería. En su último cumpleaños mi hijo habló con el juez y le dijo que no quería verlo más”.

Además, señaló que su ex pareja ejerció violencia simbólica sobre el hijo que tiene en común, y añadió: “Mi hijo está con ayuda psicológica y es muy introvertido, le damos mucho amor y estamos tratando de sacarlo adelante. Lo ayudan mucho otros papás del colegio”.

“Mi ex se llama Martín y es el primero que tiene que saber que voy a ir con toda la ley para salvarme. Aunque sea hoy mi último día no se la voy hacer fácil, Necesito que la justicia me ayude para llegar a la parte penal”, concluyó.

Fuente: Minuto 1