Chile anunció este lunes que 29 municipios, incluidos nueve de Santiago, entrarán en cuarentena total a partir de este jueves, tras reportarse hoy más de 5.000 nuevos casos de coronavirus por quinto día consecutivo.

Las autoridades sanitarias precisaron que se registraron 5.117 nuevos casos en las últimas 24 horas, con lo que la cifra de contagios se eleva a 896.231, y a 98 los fallecimientos, que alcanzan los 21.772, informó la agencia AFP, que recordó que la última vez que se superaron los 5.000 casos durante cinco días consecutivos fue a mediados de junio del año pasado, durante el pico de la primera ola de la pandemia en el país.

En ese contexto, el Colegio Médico recomendó postergar las elecciones previstas para el 10 y el 11 de abril, y el obispo católico de la región sureña de Magallanes, Bernardo Bastres, llamó a los fieles a desobedecer las medidas sanitarias que les impiden acudir libremente a los templos.

“Estamos muy preocupados por el avance y el comportamiento del virus Covid-19 y observamos aumentos persistentes de casos en los últimos días”, sostuvo el ministro de Salud, Enrique Paris, durante el reporte diario sobre la pandemia.

Ya la semana pasada, el Gobierno impuso una cuarentena parcial, solo los fines de semana, a toda la región Metropolitana de Santiago, donde viven 7,1 millones de personas.

Pero ante el avance de los casos, el Gobierno decidió que los ciudadanos de la región Metropolitana de la capital deberán permanecer en cuarentena desde el jueves, al igual que otras 20 comunas, con lo que el 33% de los 19 millones de habitantes del país deberá confinarse.

“Si la ocupación de las camas críticas llega al 95 % en el país, se debería evaluar postergar las elecciones de abril”, dijo la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Una trabajadora sanitaria toma una muestra nasal para hacer una prueba de COVID a un pasajero llegado al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez en Santiago de ChileAP

Siches se refirió a los informes del Ministerio de Salud que revelan un aumento sostenido en la cifra de contagios diarios desde comienzos de marzo, y afirmó que “si en este contexto no están permitidas las actividades cotidianas, si no podemos salir ni ir a trabajar, se comprende que uno no pueda ir a votar”.

Sin embargo, el ministro de Salud descartó en conferencia de prensa que se produzcan contagios masivos durante los días de la elección, señalando que “si se cumplen todos los protocolos sanitarios no habrá problemas, pero los temas eleccionarios no corresponden a este ministerio, sino que es un tema que debe ser analizado entre el Ejecutivo, el Congreso y el Servicio Electoral”.

Por otra parte, el obispo Bastres criticó la norma sanitaria que impide a las personas acudir libremente a la iglesia debido a la pandemia, haciendo un llamado a los fieles católicos a incumplir la ley.

El persistente incremento de los contagios se produce cuando el país -que inició el plan de vacunación el 24 de enero con el personal de salud y el 3 de febrero comenzó de forma masiva-, está a punto de cumplir la gran meta de vacunar a cinco millones de personas -las de mayor riesgo- con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus antes del 30 de marzo.

Chile ya vacunó a 4,7 millones de personas, una cuarta parte de los aproximadamente 19 millones de habitantes del país, y para el 30 junio, se espera alcanzar a 15 millones de personas.

Fuente: Vía País