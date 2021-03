La expresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) durante la presidencia de Mauricio Macri, Silvina Giudici, compartió en su cuenta oficial de Twitter un video en el que se ve una protesta que se lleva a cabo en la casa de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El reclamo se realiza en el domicilio que la expresidenta tiene en El Calafate. Según informó el periodista Ignacio Otero, Kirchner se encuentra en esa vivienda. La marcha fue convocada por Padres Organizados y piden el regreso de las clases presenciales.

Según informó la propia Giudici, la convocatoria se realizó «por la vuelta a clases». «La gente no se calla más», apuntó la exfuncionaria nacional. «Es por la vida, por la educación, por la libertad», continuó la expresidenta de la Enacom. En esa provincia, en la que gobierna Alicia Kirchner, más del 90 por ciento de los alumnos no volvieron a las escuelas por decisión de la propia mandataria provincial. La determinación de Alicia Kirchner responde a una cuestión estrictamente sanitaria. El Calafate es uno de los distritos en lo que se definió no volver.

La Patagonia, un problema para la fórmula presidencial

Ayer, el presidente, Alberto Fernández, recorrió las zonas afectadas por los incendios. En una visita a la ciudad chubutense de Lago Puelo, la camioneta, que trasladaba a Fernández y a su comitiva presidencial, sufrió una importante agresión. Uno de los manifestantes, que estaba reclamando por la actividad minera, lanzó una pedrada, provocando la rotura de uno de los vidrios de la combi. Todo el arco político, tanto oficialista como opositor, repudiaron el hecho e indicaron que la «violencia no es el camino».

«La violencia que algunos pocos han demostrado en ocasión de mi visita a Lago Puelo, no acompaña esa vocación que nos impulsa», apuntó ayer el Presidente en su cuenta oficial de Twitter. «Estoy seguro que esa violencia tampoco es compartida por el pueblo chubutense y por quienes habitan nuestra querida Argentina», continuó el mandatario nacional, quien, a su vez, detalló algunos de los anuncios que realizó durante parte de su visita. Por ejemplo, se garantizó «aportes del Tesoro Nacional para la provincia y los municipios afectados».

«Agradezco los mensajes de solidaridad recibidos», expresó Alberto Fernández en un extenso hilo de posteos en Twitter. «Ellos prueban la soledad en la se expresan los violentos», añadió el mandatario nacional. «En lo que a mi respecta, sepa cada vecino y vecina de la Comarca Andina que estoy a su lado sin condiciones para poder superar cuanto antes este momento tan ingrato», cerró el Presidente.

Ahora en El Calafate. Marcha por la vuelta a clases. La gente no se calla más. Es por la vida, por la educación, por la libertad. #procalafate @PatoBullrich @mrlrcntrn @martinbocco pic.twitter.com/zWvLfxxnYi — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) March 14, 2021

Fuente: El Intransigente