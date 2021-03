En el marco de una profunda crisis económica que se agrava diariamente con los desmanejos del Gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández, una vez más habló Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio de la Nación y uno de los máximos referentes del peronismo.

Lo hizo en el programa radial “La mañana del centro”, por la emisora 91.9 FM Del Centro. Moreno contó lo sucedido durante una reunión ante representantes empresariales de la Argentina.

“Lo que le dijimos a los empresarios es, míren, hay U$S400 mil millones que tiene el sector privado, invertidos en el exterior o atesorados en la Argentina fuera del sistema. Lo único que necesitamos, sobre una inversión lógica en una macroeconomía ordenada que estará en el orden del 22% del PBI, es 3 o 4 puntos más, U$S 15 mil millones anuales en inversión. Y con eso ponemos a crecer al país a tasas firmes”, sostuvo.

Y continuó: “Con eso garantizamos, 25 o 30 años de un PBI per cápita en moneda dura, de U$S 30 mil. y con esto estamos garantizando sin ninguna duda que los que hoy están usurpando las Malvinas, lo mismo que pasó en China con Hong Kong, vengan y te devuelvan la llave sin ninguna violencia, simplemente porque entendés la lógica de un país que está en crecimiento, como le pasó a los ingleses con Hong Kong cuando China empezó a crecer”.

En el mismo sentido aseguró Moreno: “Esto simple, se dijo así, nadie tenía dudas. Cuando nosotros decimos “la Argentina endeudada”, es el sector público el que está endeudado. Si vos pudieras hacer un balance entre lo público y lo privado, la Argentina no está endeudada. Consolidado significa que lo juntás en un solo balance”.

Finalmente, aseguró el referente peronista: “Si a las cuentas activas que tiene el sector privado y el sector público, le restas las cuentas pasivas, te queda patrimonio neto, tanto del sector público como del privado. Esto significa que somos una empresa en marcha que hoy está desordenada, porque parecería que por un lado está lo público y por otro el privado. Entonces me dijeron ‘esos U$S 15 mil millones plus en inversión, ¿cómo se administran? Ustedes señores, ustedes. Ustedes van a ser parte de la política económica porque los necesito administrando esos U$S 15 mil millones en proyectos específicos. Entonces se empezaron a mirar y dijeron ‘y sí’ ¿cuál es el problema? si la plata está y los pobres también. Esto demuestra que la pobreza no es un problema de defecto de plata, es un defecto de trabajo, y no hay trabajo porque no hay rentabilidad empresaria y tenés que volver a hacer lo que siempre hizo el peronismo, mancomunar el capital y el trabajo. Nosotros no excitamos la lucha de clases, nosotros somos los que excitamos la armonía, la comunidad, y por eso nuestro objetivo es el bien común, no la destrucción de uno por el otro”.

Entrevista a Guillermo Moreno en 91.9 FM:

Fuente: Diario 26