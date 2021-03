El expresidente de Brasil, Lula da Silva, volvió a retomar el foco del debate político en Brasil luego de que se anularan sus condenas por la causa Lava Jato, por lo que podría presentarse como candidato a presidente para 2022. Por eso, apuntó contra quien será su adversario en caso de competir en las elecciones, Jair Bolsonaro. En esa línea, dijo que «no sigan ninguna» de sus decisiones, y anunció que se aplicaría la vacuna contra el coronavirus.

«Pensé mucho en lo que les iba a decir hoy aquí. Necesitamos hablar sobre la situación del pueblo brasileño, que no merecía estar pasando por lo que estamos viviendo», escribió Lula da Silva a través de Twitter. «Ayer este virus mató a casi 2 mil personas. Quiero informarles que la semana que viene me pondré la vacuna. Y voy a anunciar la vacuna. Todo el mundo tiene que tomar», agregó.

En esa línea, apuntó contra la gestión de Jair Bolsonaro frente al coronavirus: «No sigan ninguna estúpida decisión del Presidente de la República. Vacúnate». Por eso, recordó cómo el mandatario brasileño había menospreciado al virus desde que llegó al país hasta que lo padeció. «Este presidente dijo que el Covid era una cosa ‘marica’. Que era una ‘gripecita’», remarcó.

«Este no puede ser el papel de un presidente de la República en un país civilizado. No sabe lo que es ser Presidente», sostuvo Lula da Silva. De esta manera, añadió que «este país está totalmente desorganizado simplemente porque no tiene Gobierno. No hay Gobierno». Por eso, se preguntó: «¿Cuánto tiempo no ha oído hablar de la creación de empleo, la inversión, la generación de ingresos?».

En esa sintonía, el expresidente de Brasil se reprochó que «este país que una vez se convirtió en la sexta economía» del mundo, mientras que ahora está lejos de serlo. Así, indicó que, hace algunos años, el país «solía jugar con los alemanes para que se prepararan para que los siguiéramos. Brasil fue respetado por todo el mundo. Tenía un proyecto de nación. ¿Qué tenemos hoy?».

