De público conocimiento es que Verónica Ojeda le soltó la mano al doctor Leopoldo Luque después de la muerte de Diego Maradona. Pero esto no siempre fue así. minutouno.com tuvo acceso a un audio de WhatsApp que Ojeda le envió a Luque el martes 1 de septiembre de 2020, casi tres meses antes de la muerte de Diego.

En el audio, Ojeda se muestra cómplice de Luque y revela una terrible sospecha: “Espero que sea un mal pensamiento mío y salga todo bien. Que no sea nada que le hayan puesto ellas o algo raro que le hayan dado de beber. Fue muy extraño el cambio rotundo de un día para el otro Doc (Luque). Te lo quería comentar”.

Según confirmaron a este medio, las mujeres a las que se refiere Ojeda son Gianinna y Dalma Maradona. En este sentido, cabe recordar que Gianinna Maradona visitó a Diego el domingo 30 de agosto, dos días antes del envío de este audio.

“Son detalles pequeños pero que pueden ser importantes. Igual, de todas maneras, ellas pueden hacer millones de cosas, pero acá lo importante es que estamos todos juntos e intentamos tenerlo bien a Diego. Sacando ellas, todos estamos preocupados y tratando de aportar un granito en lo positivo para esté bien Diego”, continuó.

En el mismo audio, Ojeda cuenta una tremenda anécdota del día posterior a la visita de Gianinna: “Ayer lo levanté de la cama. No quería levantarse de la cama para nada. Le dije ‘te levantás y te quedás con tu hijo que te está esperando’. Dieguito lo vino a buscar, le dijo ‘papá, vamos al sillón’. Ahí se levantó y se sentó en el sillón. Le empecé a hablar para que se despierte y se despabile. Ahí, hablaba cualquier cosa y a Dieguito le hablaba como si fuera su nieto. Dieguito le decía ‘yo no soy tu nieto, soy tu hijo, papá. Soy Dieguito’”.

La madre de Dieguito Fernando cierra en su comentario a Luque: “Fue muy raro todo Leopoldo. De un día para el otro no puede ser esto. Genial si me decís que le van a hacer análisis. Estoy más tranquila, me pone bien. Ojalá que salga todo bien. Te dejo tranquilo, no te molesto más, te mando un beso y hablamos. Gracias Leopoldo. Muchas gracias por escucharme. Saludos”.

Fuente: Minuto 1