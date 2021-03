El ministro del Interior, Wado de Pedro, habló en consonancia con el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa por el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso y criticó al Poder Judicial. «O se transforma o se va», aseguró y manifestó la necesidad de avanzar con «reformas estructurales». Además, se refirió a la responsabilidad de la Justicia en los femicidios.

«Tenemos que seguir ganando la calle, es el lugar donde podemos coordinar el reclamo con las políticas públicas, el reclamo con la implementación de las reformas estructurales en el Poder Judicial«, afirmó Wado de Pedro al participar del acto en el que se anunció la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad, según consignó Télam.

En esa línea, el ministro del Interior aseguró que existen «muchísimos casos en los que algún actor del Poder Judicial o de Seguridad tienen responsabilidad directa con los femicidios». Por eso, citó como ejemplo a Liliana Beatriz Stefanatto, una mujer que había conseguido la detención de su pareja, pero luego fue rechazada por la jueza del caso, dejando al agresor en libertad, y así cometió el femicidio.

«Me parece que hay que mirar los hechos, recordar los nombres, hacer una reflexión sobre qué significa transformar un hecho tan injusto que sucede en la sociedad, para convertirlo en una política de Estado. El Poder Judicial tiene que escuchar que llegó la hora: o se transforma o se va», indicó Wado de Pedro al respecto. También aseguró que hay un reclamo para conseguir una Justicia con más «participación» e «igualdad».

Así, el ministro dijo que, «retomando el discurso del Presidente, entendemos que parte de los femicidios tienen antecedentes en el Poder Judicial. Necesitamos que el Poder Judicial comprenda el flagelo y atienda a las víctimas». Además, se refirió a la «querella criminal» que anunció Alberto Fernández contra quienes tomaron la deuda con el FMI: «Esa plata no está, no está en obras, no está en rutas, no está en fábricas, no la tienen los comerciantes».

Fuente: El Intransigente