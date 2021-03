El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta inauguró las sesiones ordinarias en la Legislatura porteña de manera virtual, desde su casa y por la aplicación Zoom, ya que permanece aislado durante diez días después de volver de vacaciones de Brasil junto a su hija Serena. Con un mensaje en clave electoral, dijo que siempre va a trabajar “para terminar con la grieta” y se mostró como un dirigente con alcance nacional, con vista a las presidenciales de 2023.

Sostuvo que se debe tener “la grandeza de dejar de lado las disputas sin sentido para avanzar hacia el futuro” y que para eso “siempre van a contar” con él. Afirmó que este año buscó “más que nunca el diálogo y el consenso” y que como dirigente está convencido “de que la política tiene que estar a la altura de ese esfuerzo”.

Planteó que la grieta “no mejora la educación, no da trabajo, no da salud, no construye puentes ni abre comercios ni genera oportunidades de progreso” y que es “un negocio de la política y no suma nada, sino que resta”.

Manifestó que quienes ejercen la función pública deben “tender puentes más allá de cualquier discrepancia, porque nada es más importante que mejorar la vida de las personas” y que ese es “el deber” que tienen. Expresó que “la gente lo que menos quiere es vernos pelear y poner nuestra energía en buscar la derrota del otro en vez de trabajar para que cada argentino y argentina viva mejor”.

Críticas al Gobierno por el recorte a la coparticipación

Explicó que hacen el “máximo esfuerzo para que la Ciudad recupere su dinamismo” y que la pandemia. Dijo que la pandemia “generó una caída de la actividad económica, que impacta en la recaudación y desafía a ser más eficientes que nunca en la gestión de los recursos”. Recordó que “a esto se le suma que, en septiembre del año pasado, el Gobierno nacional decidió quitarle a la Ciudad de manera intempestiva e inconsulta parte de los recursos de coparticipación que le corresponden constitucionalmente”.

Afirmó que dejó clara su posición y que deben “tomar las decisiones en base al diálogo y al consenso” porque esa la “convicción” de él. Recordó que presentaron “una demanda en la Corte Suprema de Justicia para defender los recursos de los argentinos que viven y visitan la Ciudad” y que mientras esperan ese fallo hicieron una reestructuración y pusieron en marcha “un plan de eficiencia y reducción del gasto público para aprovechar al máximo cada recurso”.

Pedido de aplausos para Quirós

Durante un tramo del discurso pidió un aplauso para el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, “para todo su equipo y para todos los trabajadores de salud” contra la pandemia, en un gesto que alimentó los rumores de una posible candidaturadel funcionario.Rodríguez Larreta que es “admirable lo que dieron y siguen dando en un contexto de tensión, de mucho trabajo, de desgaste emocional e incertidumbre” y que está “profundamente agradecido”.

Defensa de la estrategia contra la pandemia

Destacó que desde el primer día de la pandemia “la cooperación con el Gobierno nacional y el de la Provincia fue uno de los ejes centrales de la gestión” de las políticas contra la enfermedad. Planteó que “trabajar en conjunto era vital para cuidar a los millones de argentinos que viven en el Área Metropolitana”.

Sostuvo que desarrollaron “un riguroso plan basado en tres pilares: rastrear, testear y aislar y hacer seguimiento de contactos estrechos” y que eso permitió “contener la situación sanitaria y que la curva empezara a bajar en septiembre”. Expresó que realizaron “casi dos millones y medio de test”.

Dijo que se encuentra ante el desafío de “aprender a vivir con el virus” y que asumió el rol de “gestionar la pandemia y la incertidumbre de la gente a través de la información”. Afirmó que desde el primer día fundamentaron las decisiones “en la evidencia científica y en lo que pasa en el mundo”.

Manifestó que el 2020 fue el año más duro de su vida y que como jefe de gobierno porteño tuvo “la dificilísima responsabilidad de enfrentar algo completamente desconocido y devastador”. Planteó que afectó a todos, “a quienes perdieron su trabajo, cerraron su comercio o tuvieron que reinventarse, o para quienes sufrimos la falta del contacto con nuestra familia y amistades”.

El viaje a Brasil

El mandatario porteño viajó el martes en vuelo privado a Buzios que no fue informado oficialmente junto a una de sus hijas, y volvió este domingo. Según sus colaboradores el viaje a la ciudad turística de Brasil fue organizado por uno de los hermanos del jefe de gobierno, Augusto Rodríguez Larreta.

Afirmó que en Año Nuevo se fue a Cariló con sus hijas y que todos se contagiaron de COVID-19. Dijo que a pesar de que tenían previsto tomarse de vacaciones la segunda semana de enero pudieron coordinar recién para los últimos días de febrero, porque después su hija empieza la facultad, y que “este año más que nunca necesitaba unos días de descanso”.

Indicó que se fueron cinco días a Brasil y que antes consultó con especialistas respecto a la cuarentena como había tenido coronavirus hacía menos de 60 días y el 28 de febrero se vencían los términos de la Decisión Administrativa nacional, “se interpretaba” que no debía aislarse.

Sostuvo que el domingo “se efectuó la renovación de la Decisión Administrativa nacional, que extiende por 12 días la resolución que establecía el cumplimiento de la cuarentena al llegar de un viaje del exterior” y que por eso va a cumplir “con la norma en su interpretación más restrictiva”. Dijo que permanecerá aislado durante los próximos diez días.

Cruce por las vacunas

Aseguró que en los últimos días se realizaron “falsas acusaciones” sobre la campaña de vacunación en la Ciudad y que está “todo listo” para seguir vacunando “cuando el Gobierno Nacional entregue más dosis”, luego de la denuncia por la presunta “privatización” de las inmunizaciones contra el COVID-19.

Dijo que ya aplicaron 132.491 inmunizaciones y que 31.199 personas ya recibieron las dos dosis del suero. Afirmó que “durante los últimos días se difundieron falsas acusaciones sobre la vacunación en la Ciudad que atentan contra la confianza de la gente en la vacuna y contra la esperanza que representa la vacunación”.

Fuente: TN