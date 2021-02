La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrio, sugirió que Cristina Kirchner y Horacio Verbitsky “le hicieron un golpe” al presidente Alberto Fernández y aseguró que, de ser necesario, será candidata “a lo que sea” en las próximas elecciones. También se refirió a la situación en Formosa y acusó al gobernador Gildo Insfrán de ser “un dictador al estilo (de Alfred) Stroessner”.

En el programa Ya somos grandes, conducido por Diego Leuco en TN, Carrió convocó a marchar con velas este sábado, “no contra un gobierno” sino “para cambiar las conductas” de los argentinos en el marco del escándalo por el Vacunatorio VIP y la condena a 12 años de prisión al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

El “golpe” de Cristina

Carrió se refirió al escándalo por el vacunatorio VIP que golpeó al gobierno y dijo que “no tienen vergüenza. No tienen conciencia. En el fondo que los perdone Dios porque no tienen la mínima conciencia moral”.

Al respecto, dijo que el presidente “está muy nervioso y tiene que estabilizarse” y afirmó: “Si Cristina y Horacio Verbitsky le hicieron un golpe, también es un problema de su gobierno”.

De esa manera se refirió al escándalo desatado por el titular del CELS cuando anunció en su programa radial que había sido vacunado contra el coronavirus por gestión de su “amigo Ginés” González García, lo que le costó el puesto al ministro de Salud.

Y añadió: “Verbitsky no dice esas cosas con esa pasividad sin intencionalidad porque es demasiado inteligente”. “Yo lo conozco desde el año 96″, enfatizó.

La marcha de las velas

Carrió además convocó a marchar este sábado en todo el país. “Me gustaría marchar el sábado y por eso los convoco a todos los no violentos de cualquier partido, no contra un gobierno”.

Y añadió: “Voy a hablar desde el corazón porque el corazón no falla, a veces la inteligencia falla, el problema de la argentina es su falsa moral y nos comprende a todos.

Carrió dijo que “hay que marchar por cambiar nuestras conductas, por entender que en nuestros corazones tenemos algunas cosas que no son correctas” y pidió que “ahora hagamos lo correcta. Por supuesto que el kirchnerismo es la expresión del manoseo”, apuntó.

“No puedo caminar. Los fumadores tenemos que cuidarnos mucho. Hay que marchar sin partidos, sin violencia, sin extremos, con no violencia, buscando la luz. Si la Argentina pudiera convertirse toda… Hay tanta gente peronista decente, hay tantos pobres decentes, pero hay que salir para decir ´somos distintos´. Si no, la Argentina va a un proceso como el venezolano”, indicó.

Además, la exdiputada dijo que quiere marchar “para terminar la grieta” y dijo que “hay algo que puede unir a los argentinos: un estado de conciencia que diga ´voy a hacer lo correcto, pero que salga de cada uno. Entonces vamos a saber elegir bien. Bo voy a hacer la avivada. Nuestra identidad nacional cambia o muere”, apuntó.

Qué dijo sobre Lázaro Báez

La exlegisladora dijo que “la verdad es que robaron, lavaron” dinero los 22 condenados en la causa llamada La Ruta del Dinero K por el que fue sentenciado a 12 años de prisión Lázaro Báez.

En ese marco, aseguró que Cristina Kirchner también será condenada en otras causas de corrupción. “Ella va a terminar algún día con prisión domiciliara porque va a pasar los 70 (años), pero va a ser condenada y va a ser una condena firme de la Corte Suprema” de Justicia, afirmó.

“Este es un momento de reconocimiento, pero la lucha continua. No estoy enamorada de las prisiones. Esperamos 14 o 18 años. Justicia va a haber. Creo que Argentina va a ser libre y voy a tener esperanza contra toda desesperanza”, enfatizó.

Candidata a lo que sea

Además, Carrió reiteró que podría postularse a un cargo electivo en las próximas elecciones. “S es necesario voy a serlo. Yo pongo en riesgo mi vida. A lo que sea para servir al país y para servir a Cambiemos y cualquiera sea el lugar”, indicó.

Y añadió: “Y lo probé. Cuando saqué 6 millones de votos dos años después fui tercera en capital”.

La situación en Formosa

Sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Formosa, Carrió dijo que “Gildo Insfrán es un dictador al estilo de Stroessner”.

“Tiene compradas las legislaturas. Son cárceles, ni siquiera tiene compasión. Insfrán es un hombre que vive amurallado y contra el contrabando”, sostuvo.,

Y añadió: “Lleva mujeres jóvenes y se pasa paseando en moto”.

“Usted no puede tener su pueblo esclavo. Ya lo tiene esclavo pero además es Stroessner. Es lo peor para ese pueblo formoseño” concluyó.

