«Nadie resiste el archivo», es una repetición asidua cuando los referentes políticos están inmersos en polémicas por viejas declaraciones que terminan haciendo eco en el presente. Algo así le sucede al presidente Alberto Fernández. Si bien el Gobierno nacional se llamó a silencio luego de que la Justicia condene al empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero, esta mañana se viralizó un antiguo video del Jefe de Estado donde apunta conta Cristina y Néstor Kirchner.

«Yo no puedo decir que los Kirchner no tienen nada que ver con los Báez, si van al mausoleo de Néstor juntos. Lo que espero es que expliquen algo más que decir ‘esto es una persecución’. Porque estos son unos tipos contando plata que no sabemos de dónde salió», relató Alberto Fernández en diálogo con el programa Plan M, que conducía Maximiliano Montenegro, el 22 de marzo de 2016.

«Esto es muy grave y lo que más me preocupa es que nadie lo explique. Si a mí me hubiesen hecho una imputación así, vendría acá y explicaría todo», señaló Fernández y negó que se trate de un hecho aislado sobre el cual el Ejecutivo no tuviese conocimiento. «No puedo dejar de atender el dato de que todo ocurrió en Santa Cruz y que esa era la provincia de Néstor, no puedo dejar de atender eso porque es un dato objetivo también», amplió el actual mandatario.

Además, agregó que a Lázaro Báez lo vio «una vez en la vida en el Calafate» y aclaró que «no es alguien que venía del Gobierno Nacional». «Creo que la política argentina no puede funcionar con estas cosas atrás, yo sé que no lo hice. A mí me pidieron que colabore con un gobierno, nadie me pidió que sea cómplice de un delincuente. Si alguien hizo esto que responda”, amplió el actual mandatario.

El actual mandatario nacional fue Jefe de Gabinete durante 2003 y 2008 durante todo el mandato de Néstor Kirchner y un año de la presidencia de Cristina Kirchner. Tras salir del Gobierno, Fernández fue muy crítico con la gestión kirchnerista y centró sus cuestionamientos en las múltiples denuncias de corrupción que salpicaron a esas gestiones.

Condena a Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF4), sentenció «por mayoría» a Lázaro Baez «a la pena de 12 años de prisión, multa de ocho veces el monto de las apropiaciones, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado» por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

Los delitos por los que fue condenado bajo el mote de «autor» fueron el «circuito de expatriación y regreso de fondos» y la «adquisición de la estancia El Carrizalejo en la provincia de Mendoza». Asimismo, se aclaró que se resolvió condenar «por mayoría a Martín Antonio Báez de las las más condiciones sobrantes a la pena de nueve años de prisión».

Fuente: El Intransigente