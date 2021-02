La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, discrepó hoy con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por haber calificado como un “error” lo sucedido con la “vacunación VIP” y reclamó “definiciones más contundentes” de los dirigentes de Juntos por el Cambio sobre este escándalo que golpea al Gobierno nacional.

“Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error”, planteó la ex ministra de Seguridad, dejando expuestas otra vez las diferencias dentro del frente opositor entre “duros” y “moderados” o “halcones” y “palomas”.

Bullrich agregó que “tiene que haber definiciones más contundentes” sobre esta clase de situaciones e insistió en que “el ministro debe entender esto, en su juramento hipocrático, como algo que no es solamente un error”.

Luego, la titular del PRO reconoció que quizás Quirós en su rol de ministro no debería encargarse de enviar los mensajes más duros contra el oficialismo nacional, pero consideró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sí debería hacerlo.

“La mesa de Juntos por el Cambio, donde está Horacio Rodríguez Larreta, es la que definió el documento del sábado y la conferencia de este miércoles, esa es la línea de Juntos por el Cambio”, sostuvo Bullrich en referencia al texto en el que hablaron de un “escándalo de la corrupción en la vacunación” de dirigentes del oficialismo y familiares.

Fuente: La Prensa