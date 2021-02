La ministra de Mujeres, Diversidad y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, habló en TN sobre el femicidio de Úrsula Bahillo. La joven fue asesinada por su expareja Matías Ezequiel Martínez, quien se desempeña como oficial de la Policía bonaerense. Gómez Alcorta ya se había manifestado sobre este crimen en su cuenta de Twitter: «Seguimos exigiendo a los Poderes Judiciales que no haya más impunidad ni administración de justicia ni fuerzas de seguridad sin perspectiva de género».

En primer lugar, la funcionaria nacional recalcó que «todos los días nos matan» y que éste «no es un caso excepcional, lamentablemente». «Es una situación grave y que ocurre a lo largo y ancho de todo el país», continuó la Ministra, una de las apuntadas por las redes sociales tras conocerse el crimen de la joven en la localidad bonaerense de Rojas. Según los datos de la fundación Lucía Pérez, en todo el 2021, se produjeron 44 femicidios. De acuerdo a MuMaLá, se asesina una mujer cada 27 horas.

«Hay enorme déficit de cómo el Estado intervino (en el caso de Úrsula Bahillo)», reconoció la Ministra. En este contexto, la funcionaria aclaró que la víctima fatal no realizó 18 denuncias como se informó, sino que se identificaron «tres denuncias particulares con 2 ampliaciones por las violaciones de la perimetral del acusado». A partir de eso, aseguró que hubo «errores», y que la Justicia tiene «todas las herramientas» para intervenir. «Se detuvo a jóvenes por los reclamos frente a la comisaría y no se detuvo a Martínez con denuncias por amenazas de muerte», reclamó Gómez Alcorta.

En este sentido, la funcionaria reconoció que «hay desidia, falta de dirigencia, omisiones muy graves». «En la provincia de Buenos Aires, donde ocurrió este hecho, hay una legislación que obliga a los fiscales a buscar si -un acusado- tiene otras denuncias por violencia de género», detalló Elizabeth Gómez Alcorta. «En las denuncias, se debe identificar si hay indicadores de riesgo, es muy sencillo hacerlo, no hay que ser psicólogos», apuntó Gómez. «Se trabaja como si una amenaza -por ejemplo- fuese un hecho menor dentro del Código Penal. (Los fiscales) suelen descartarlas por muchos motivos», agregó.

Finalmente, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad explicó que se debe investigar «a todos los que intervinieron» en las denuncias que presentó Úrsula Bahillo. «Se debe identificar las responsabilidades, porque si no pareciera que no es responsabilidad de nadie. Si ésta no podemos ponerla en cada uno de los lugares en los que se falló, se genera impunidad», dijo Gómez Alcorta esta noche en TN. «Hay que trabajar en prevención y asistencia», sostuvo una de las referentes del movimiento feminista en el Gobierno nacional. «Esto no puede volver a pasar», concluyó.

Fuente: El Intransigente