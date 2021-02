Sergio Lapegüe continúa internado con coronavirus. En los últimos días al periodista de TN y eltrece le pusieron un casco ‘Helmet’ para que pueda respirar mejor y él mismo se encargó de mostrarlo en sus redes sociales. Su esposa Silvia -apodada ‘Bochi’-le dedicó un sentido posteo en Instagram donde le expresó su apoyo incondicional y además agradeció las muestras de cariño que reciben a diario. Lo mismo hizo su hija Micaela.

“Sergio continúa en terapia con los tratamientos de oxígeno, alternando la cánula de alto flujo y el casco Helmet. Está sin fiebre hace tres días, oxigenando bien con estos métodos”, señaló Bochi este lunes en diálogo con TN Show.

El domingo, desde su cuenta de Instagram, la mujer le dedicó un mensaje a su marido, alentándolo a salir adelante: “¡Vamos Sergio! El amor es más fuerte. Siempre juntos, apuntalados por la gente que nos quiere, ¡que son muchos! Familia, amigos que son familia, compañeros de tus trabajos, seguidores de años, nuestros vecinos. Toda esa maravillosa energía nos llena el alma. Gracias de corazón por tanto amor”, escribió.

La familia del periodista le envió un mensaje de aliento. (Foto: Captura Instagram/@bochiok)

Acompañó la publicación con una captura de video de una videollamada que ella y sus hijos, Micaela y Elvis, mantuvieron con el conductor.

El periodista respondió al mensaje de su esposa. (Foto: Captura Instagram/@bochiok)

Claro que la respuesta no se hizo esperar: en el mismo posteo se puede leer lo que manifestó Sergio. “Esa foto, ese momento, son únicos. Esto es el día a día. Avanzo, retrocedo pero siempre con mi objetivo muy claro, ¡volver a abrazarlos! Ese amor de ustedes y de toda la gente que tan generosa aporta es lo que me genera la fuerza que me falta para respirar”.

En tanto, su hija Micaela también le dedicó una publicación en la misma red social. Con dos fotos donde están abrazados, agregó: “Esto es lo que más quiero en este momento. Volver a este abrazo. Abrazarte, que es lo que más te gusta hacer a vos. Abrazarnos y transmitirnos energía. Día 15 internado ¡sos un león! Y vas a poder, como podés con todo. Con confianza en vos, en los médicos y enfermeros, con fe, con buena energía, y pensamientos positivos. Dale que ya falta menos para un abrazo como este ¡pero preparate, porque va a ser uno largo eh!! Te amo”.

La hija del parodista también le deseó una pronta recuperación. (Foto: Captura Instagram/@micalapegue)

El conductor de TN y eltrece también respondió las palabras de la joven: “Me emociono viendo estas fotos y leyéndote. Lagrimeo de felicidad. Te amo eternamente. Pronto vamos a estar juntos otra vez. Tengo que ser paciente y perseverante. Volver a respirar es mi objetivo. Tengo paz. Mucha paz”.

La salud del periodista

Lapegüe se encuentra internado en el Sanatorio Juncal de Temperley desde el 23 de enero, día en el que presentó dolor de espalda y fiebre. Allí le hicieron los testeos correspondientes y confirmaron que era positivo en coronavirus.

Sumamente activo en las redes sociales, fue él mismo quien le informó a su más de medio millón de seguidores que le “había tocado” a él. Desde entonces, a través de posteos e historias de Instagram, relató cómo se sentía y los procedimientos que le realizaban, uno de ellos fue el tratamiento con plasma de convaleciente.

Días atrás, en diálogo con TN Show contó: “El pulmón está dañado y tengo neumonía también. El oxígeno que me ponen es una bigotera (la cánula que se coloca debajo de la nariz) que me ayuda a respirar mejor. Me lo ponen generalmente de noche así duermo más tranquilo”.

“Voy a volver a respirar, voy a volver a ser el de antes”, aseguró el periodista en un video reciente. (Foto: Instagram / sergiolapegue)

El 3 de febrero los médicos decidieron que comience un tratamiento con un dispositivo llamado “Helmet”. En un breve video que compartió en Instagram con el casco puesto, Lapegüe sostuvo: “Voy a volver a respirar, a ser el de antes”. Además agradeció el apoyo que recibe de la gente.

En las últimas horas muchos de sus colegas se volcaron a las redes sociales para enviarle mensajes de pronta recuperación. Diego Poggi, Matías Bertolotti y Roxy Vázquez fueron solo algunos de ellos. Ante las muestras de cariño, Sergio decidió replicarlas en su propia cuenta de Instagram.

Fuente: TN