Este jueves se conoció la noticia de que Cacho Fontana fue internado de urgencia en el Hospital Fernández. El querido conductor tiene neumonía y en diálogo con Teleshow, su hija Antonella dio detalles de la situación. “En principio está internado por neumonía. En cuanto al tema covid, dio negativo el 27 de enero, no sé cómo será el protocolo del hospital si se lo harán de nuevo. Más que eso no sé, estoy esperando parte médico”, expresó.

Por otra parte, también informó que lo trasladaron desde el geriátrico en el que reside al hospital sin previo aviso a la familia. “Ayer a la noche me avisaron que papá no estaba bien, fue la ambulancia, parece que era un principio de neumonía, pero que no requería internación”, expresó en un chat con Ángel de Brito. Sin embargo, el conductor agregó que hoy por la mañana le llegó la información por otro lado que sí lo habían internado: “Llamó, consultó nuevamente y efectivamente era así”. “Lo trasladaron sin avisarme”, dijo Antonella.

Cabe recordar que en julio del año pasado, Fontana había dado positivo, al igual que otras 11 personas de la Clínica Interplaza, el centro de rehabilitación de Palermo donde vive desde hace unos años.

En agosto, y después de un mes de internación, finalmente fue dado de alta. “Ya está en el InterPlaza, que es su casa, ahí vive. A él lo internaron por un cuadro de fiebre y neumonía. Una vez superado eso, puede seguir el aislamiento como todas las demás personas que están en sus domicilios esperando curarse”, le confirmó en ese entonces Antonella aTeleshow. Y agregó: “Está muy agradecido a todos los profesionales del hospital y muy bien de ánimo”.

A pesar de que en la residencia donde vive ya se habían detectado algunos casos positivos entre empleados y residentes, según había contado Antonella el conductor “nunca tuvo miedo” de infectarse. “Estaba muy cuidado, con barbijo, alcohol en gel. En el lugar son muy cuidadosos. Están permanentemente en estado de alerta. Y, como se sentía tan bien estaba seguro de que no estaba contagiado. Entonces, lo transitaba desde otro lugar”, había relatado la hija de Cacho.

Cacho Fontana y su hija Antonella

Hasta antes de que comenzara la cuarentena, Cacho Fontana estaba trabajando en Radio Nacional, tarea que no pudo continuar porque integra el grupo de riesgo de adultos mayores y no puede salir del geriátrico. En ese contexto, deseó poder volver a sus actividades pronto: “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan. Yo tengo una idea para la televisión, ¿pero usted ve a un tipo de 88 años en la televisión? Tengo el armado para hacerlo de pie a cabeza. Pero si no, quiero seguir haciendo radio en Radio Nacional. Esto ahora se cortó y es otra vida a la que tenemos que acostumbrarnos”.

Esta semana, fueron varios los famosos que sufrieron complicaciones en su salud por el coronavirus. Tal es el caso de Carmen Barbieri, que el sábado sufrió complicaciones en su cuadro de salud y entró en coma farmacológico para ser conectada a un respirador. Afortunadamente, en las últimas horas reportó algunas mejorías. Mientras tanto, Flavio Mendoza y Sergio Lapegüe también continúan internados, este último en el Sanatorio Juncal de Temperley. En las últimas horas, se supo también que Raúl Rizzo también fue internado por coronavirus en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), ubicado en la calle Moreno al 2900, en el barrio de Balvanera.

