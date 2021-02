La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer en la previa al sorteo que el mismo no sería televisado y que el torneo no contará como un título de liga. Entonces, se viene una nueva Copa Nacional que sí contará para los promedios, en una nueva obra maestra del incordio total. River y Boca, quedaron en grupos separados como ya se sabía, y jugarán el Superclásico en la fecha cinco de la Copa de La Liga.

Los 26 interminables equipos de la Primera División quedaron divididos en dos zonas de 13. Los primeros cuatro de cada grupo avanzarán a cuartos de final, donde jugarán a partido único en cancha del mejor ubicado. Luego habrá semifinales y final en cancha neutral, todo a partido único, sin ventaja deportiva ni alargue. En caso de empate, se definirá desde el punto del penal.

Zona «A»: Aldosivi, Argentinos, Arsenal, Banfield, Central Córdoba, Colón, Estudiantes, Godoy Cruz, Platense, Racing, River, Rosario Central y San Lorenzo. Zona «B»: Atlético Tucumán, Boca, Defensa y Justicia, Gimnasia, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s, Patronato, Sarmiento, Talleres, Unión y Vélez. Cada fecha habrá un interzonal «clásico», excepto la primera con el Platense – Sarmiento que será postergado para más adelante.

Comienza en pocos días

El viernes 12 de febrero será el puntapié inicial para este nuevo torneo de AFA, donde Boca y River buscarán sacar temprana diferencia. En abril comienza la fase de grupos de Copa Libertadores, por lo que buscarán aprovechar estos meses tempraneros para tomar las riendas del fútbol argentino. El clásico entre Boca y River será el 14 de marzo y se disputará en el Monumental.

Los 13 partidos que volverán a darle vida al fútbol argentino a partir del viernes 12 de este mes serán los siguientes. Rosario Central Vs Argentinos Juniors, Estudiantes Vs River, Aldosivi Vs Godoy Cruz, Banfield Vs Racing, San Lorenzo Vs Arsenal, Central Córdoba Vs Colón. Por la Zona B: Vélez Vs Newell’s, Boca Vs Gimnasia, Talleres Vs Patronato, Independiente Vs Lanús, Defensa Vs Huracán, Unión Vs Atético Tucumán.

Fuente: El Intransigente