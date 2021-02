Un prototipo de cohete de SpaceXestalló luego de aterrizar tras un vuelo de prueba, según mostraron imágenes emitidas por la compañía. Se trataba de la nave Starship SN9, pensada para futuras misiones tripuladas con destino a la Luna y Marte.

En el video se pudo ver cómo despegó el cohete, ascendió 12 kilómetros y al tocar tierra explotó en una gigante bola de fuego. También notaron los expertos que antes de aterrizar realizó algunas volteretas en el aire y no llegó a enderezarse correctamente. Terminó estrellado en las instalaciones, ubicadas en Boca Chica, Texas, en Estados Unidos.

Space is not sleeping this week. Watch a Starship test here: https://t.co/CosyZp3Yno