En las últimas horas distintos movimientos en la causa por la herencia de Maradona generan conflicto entre los hijos del ídolo. Diego Junior, Jana y Dieguito Fermándo, éste último representado por su madre, Verónica Ojeda, presentaron un documento en la justicia norteamericana pidiendo continuar con el juicio iniciado en vida por Diego Maradona contra Claudia Villafañe por los departamentos comprados en Miami.

Dalma y Gianinna, las otras herederas del astro, se descuenta que optarán por no seguir adelante con un juicio contra su propia madre. El juicio civil que se desarrolla en Miami tiene en danza ni más ni menos que 6 millones de dólares.

Desde el fallecimiento de Diego el pasado 25 de noviembre, la fecha límite para que alguno de sus herederos se presente en la justicia del estado de Florida era el 25 de febrero de 2021. En las últimas horas, tres de sus hijos, hicieron la presentación formal siendo representados por Mario Baudry en Argentina y el Dr. Eduardo Rodríguez en Miami, quien desde un inicio llevaba adelante el litigio contra Villafañe por la compra de los departamentos.

En las últimas horas, Sebastián Baglietto, el administrador de la sucesión, presentó un escrito en el juzgado, a cargo de la doctora Luciana Tedesco del Rivero, para poner en conocimiento de la magistrada la fecha límite y para explicar que en los últimos días había tenido varias reuniones con los hijos de Diego y sus letrados pero que no había obtenido una respuesta.

El objetivo formal de la presentación era que la jueza enviara cédulas a los herederos para que se pusieran de acuerdo oficialmente y tomaran una resolución. No hizo falta llegar a ese punto porque ya existió una decisión conjunta entre los tres que hicieron la presentación en las últimas horas.

“La decisión del destino de ese proceso (el juicio en Miami) le corresponde exclusivamente a los herederos, quienes son los que deben decidir asesorados por sus letrados. Me dediqué a contactar a cada uno a efectos de anoticiarlos de la necesidad de resolver la cuestión manteniendo numerosas reuniones con sus abogados. No obstante los esfuerzos realizados, y a pesar de mi insistencia, no se ha podido lograr un acuerdo entre ellos”, señalaba Baglietto en su escrito.

Antes de la decisión de Jana, Diego Junior y Verónica Ojeda existieron varias reuniones entre Baudry, Baglietto y los abogados de Dalma y Gianinna para ponerse de acuerdo. El último encuentro fue en las primeras semanas del año en el Golf Club de San Isidro. La conclusión de esa reunión fue que los tres herederos seguirían adelante mientras que la opinión de Baglietto habría sido que se desista del juicio.

Se espera que mañana el juez que lleva la causa en el estado de Florida reciba el escrito. Además los tres herederos eligieron al mismo abogado que tenía su padre. “Eso tuvo que ver con que ya está empapado de la causa. Poner a un abogado distinto era empezar de cero”, explica una fuente del entorno de uno de los hijos del “Diez”.

“La presentación se realiza aparte del expediente de los departamentos. Es en realidad un documento donde los tres hijos le dicen a la justicia de Miami que su padre murió, que están en plena sucesión en Argentina y que quieren conocer y poner un administrador de los bienes de su padre en los Estados Unidos y eso incluye el juicio contra Claudia”, cuenta uno de los letrados involucrado en la cuestión.

De esta manera, aunque falte aún la respuesta del juez, el juicio contra Claudia seguirá vigente.

