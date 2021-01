Nicolás Krepak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, advirtió este domingo que la ola de coronavirus del próximo invierno en la Argentina será “seguramente va a ser de una enorme magnitud”.

“El rebrote que vimos al final del año pasado es preocupante y nos mostró que cuando no hay cuidado podemos subir, aunque haya calor. Y nos habla de una segunda ola del invierno próximo, que seguramente va a ser de una enorme magnitud. El tema es que lleguemos con las personas de riesgo vacunadas, para que si (la segunda ola) tiene una gran magnitud de contagios, no tenga letalidad”, indicó el funcionario bonaerense en diálogo con Radio 10.

Por otro lado, comparó la situación sanitaria de nuestro país con la que vivió Europa durante su verano. “Nosotros partimos de mucha más transmisión porque tuvimos un invierno bien largo, entonces partimos de muchos más casos de los que tenían ellos cuando empezó el verano”, precisó.

En cuanto a la vacunación, habló de la importancia de que la población se registre e indicó que es positivo que personajes como Cristina Kirchner se la apliquen. “Necesitamos que todo el mundo manifieste su voluntad de vacunarse para organizar los turnos. Si recibimos en las próximas semanas cuatro millones de dosis, vamos a tener más vacunas que inscriptos. Necesitamos que todo el mundo se inscriba así podemos vacunar primero a las personas de más riesgo. Entonces, nos sirve que Cristina lo haya hecho público”, opinó.

Kreplak ya recibió la Sputnik V y, al contar cómo se sintió tras la aplicación, precisó: “Cuando yo me la apliqué tuve un poco de dolor muscular a la noche, como si me hubiese estado por subir la fiebre. Pero enseguida se pasó, no tuve ni que tomar medicación. Dormí bien y ya está. Algunos tienen que tomar un analgésico o paracetamol, pero no más que eso. Tenemos un seguimiento de los efectos adversos, llamamos por teléfono a parte de la población”.

Fuente: El Día