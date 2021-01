El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adelantó este domingo que podrán descontarle el día de trabajo a los docentes si toman medidas de fuerza para evitar el regreso presencial a las aulas en 2021. Lo confirmó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, tras ser consultada por la advertencia de UTE-Ctera, que aseguró que el 17 de febrero -fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo- sus afiliados harán “retención de servicios”.

“Ellos pueden manifestarse, tomar medidas de fuerza, eso está previsto. Pero también el Gobierno de la Ciudad, en caso de que el docente no trabaje, podrá descontar el día”, indicó la funcionaria porteña en declaraciones a radio Mitre.

Luego de que este jueves el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a miembros de su Gabinete, anunciara el comienzo de las clases presenciales a partir del 17 de febrero, el viernes desde el gremio de UTE-Ctera adelantaron que los docentes no concurrirán a las aulas. Según señaló su secretaria general, Angélica Graciano, harían “retención de servicios” debido a que “la situación sanitaria está descontrolada”.

“Los anuncios demuestran que desconocen el funcionamiento de las escuelas y no tienen idea de cómo es dar una clase o estar con 30 estudiantes”, reclamó la referente sindical.

Respecto a estas declaraciones, Acuña sostuvo que la retención de servicios es “una medida de fuerza” y que, “como cada vez el docente que no trabaja sin tener licencia justificada, se le descuenta el día”, confirmando algo que ya se había adelantado el mismo viernes en declaraciones televisivas.

“Ellos pueden tomar la medida de fuerza que quieran, pero no están yendo a trabajar. Cuando no van a trabajar, se descuenta el día. Esto ha sido siempre así en la Ciudad, incluso fue a la Justicia y fue ratificado, por lo que tiene todo el marco de legalidad que corresponde. Ellos tienen el derecho a manifestar su posición y el Estado, a descontar el día no trabajado”, había argumentado el viernes pasado en Intratables (América).

La ministra de Educación porteña también confirmó que se va a testear a todos los docentes antes del comienzo de las clases y, luego, se harán exámenes de diagnóstico “sistemáticos” hasta que esté la vacuna para comenzar con el plan de inmunización. Informó que este plan estará a cargo del ministro de Salud porteño Fernán Quirós.

Respecto a los criterios de vacunación que se aplicarán con los docentes, la funcionaria porteña explicó que serán los estipulados por el Gobierno nacional. “Hay criterios fijados por el ministro Nicolás Trotta, vamos a seguir los criterios del Gobierno nacional para la campaña de vacunación. Nosotros nos ocupamos la logística de acuerdo a las dosis que entrega el Gobierno nacional”, indicó.

En el caso de los docentes que tengan comorbilidades y sean factores de riesgo para COVID-19, Acuña señaló que “hay una nueva licencia que está en las normativas del año pasado y que los exceptúa de la presencialidad, pero no del trabajo”, y explicó que “tienen que seguir dando clase a distancia”.

Finalmente, la ministra dejó en claro que en este 2021, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, apostarán ”a la máxima presencialidad posible” y que “se harán propuestas, mínimo de jornada simple, para la gran mayoría de chicos y chicas”.

El esquema para el inicio de clases presenciales

El jueves pasado, el Gobierno porteño anunció el regreso escalonado a las escuelas a partir del 17 de febrero de 2021. La noticia fue dada en conferencia de prensa desde la sede municipal por la autoridad máxima de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo acompañado por Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós; y el secretario de Transporte, Juan José Méndez.

El plan prevé que el 17 de febrero comiencen el ciclo lectivo todo el nivel inicial; primer, segundo y tercer grado de primaria; y primer y segundo año de secundaria. Una semana después, el 22 lo hará el resto del nivel primario. Y el 1° de marzo, el secundario. La propuesta abarca tanto la gestión privada cuanto la estatal.

“Hemos puesto a disposición de las escuelas todo el material de higiene y de salud necesaria como los tótems con alcohol en gel, termómetros, máscaras para docentes, jabón, papeles para los baños, eso ya está”, señaló este domingo la funcionaria a cargo de la educación en la Ciudad. Y contó que mantienen licitaciones abiertas para seguir ampliando en los kits necesarios para proveer a los establecimientos.

Esta noticia responde a los reclamos realizados la semana pasada por Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys -otro de los sindicatos que rechaza el regreso presencial a las aulas- que le reclamó al Gobierno porteño que afronte los gastos de higiene y de traslado, y que garantice el transporte con micros escolares hacia cada edificio. Incluso, amenazó con un paro por este motivo.

También recibieron cuestionamientos por el tema del transporte de los estudiantes. Sobre todo, respecto al riesgo del traslado en subte. Para Acuña, estos dichos “son argumentos con finalidad política” y “sin evidencia”.

“Argumentos pueden inventar siempre, porque están hablando sin evidencia. Si uno analiza la forma en que se trasladan los estudiantes, solo el 30% del nivel primario se traslada en transporte público y más del 90% lo hace en colectivo. Estamos poniendo todas las medidas de precaución, de cuidado y las instancias pedagógicas para que los chicos aprendan”, remarcó.

“Los sindicatos son 17, de los 17 la mayoría tienen postura respecto a seguir discutiendo condiciones laborales, los cuidados necesarios, pero solo algunos tienen una postura política partidaria, con esos que tejen política partidaria como decisión de trabajo no podemos hacer nada; con el resto vamos a seguir conversando”, concluyó la ministra Acuña.

UTE-Ctera es el gremio que más cantidad de afiliados tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el 60% de los docentes porteños no está afiliado a ningún sindicato, según datos de octubre pasado del ministerio de Educación porteño.

