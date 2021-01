Sergio Massa adelantó este domingo que el gobierno nacional no va a permitir que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le imponga “un ajuste” o “un programa económico”. El presidente de la Cámara de Diputados criticó al organismo por “apoyar a (Mauricio) Macri como candidato a la reelección” en los comicios de octubre de 2019, pero aclaró que -pese a esto- “Argentina tiene vocación de ordenar su relación”.

“Hay dos cosas que este gobierno no va a permitir: que se le imponga un ajuste y que se le imponga un programa económico. Queremos pagar gracias al crecimiento conseguido con un programa elaborado en Argentina”, indicó en diálogo con El País de España.

Antes, sacó a relucir una dura crítica del Frente de Todos hacia el organismo. “El Fondo decidió violar su propio estatuto para apoyar a Macri como candidato a la reelección, eso lo reconoció un alto funcionario del FMI. A pesar de ello, Argentina tiene vocación de ordenar su relación”, resaltó Massa.

En relación a qué piensa la entidad financiera internacional respecto a la postura del Gobierno argentino de no aceptar un plan económico, el exintendente de Tigre indicó que “el Fondo tiene una mirada técnica y otra mirada más política”. En ese sentido, detalló que “países europeos como España y Francia han respaldado a Argentina”.

Y señaló: “Confío en que alcancemos un acuerdo sobre la deuda dentro de este semestre. Y estoy convencido de que el crecimiento económico nos permitirá cerrar un buen acuerdo”. A su vez, informó que el gobierno “cree en el equilibrio fiscal, en el superávit comercial, en un tipo de cambio competitivo, en la acumulación de reservas y en el desendeudamiento”. Pero advirtió que todo eso “tiene que acompañarse de crecimiento con inclusión y de creación de empleo, para doblegar la pobreza”.

Consultado en torno a cómo puede beneficiar a la Argentina la asunción de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos, Massa indicó: “El triunfo (del demócrata) abre expectativas para América latina y ofrece a Argentina la oportunidad de redescubrir su relación con Estados Unidos”.

Un día después del acto de investidura de Biden, Alberto Fernández mantuvo una reunión por videoconferencia con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Allí, la organización monetaria internacional ratificó su compromiso de trabajar junto al Gobierno “para mejorar la estabilidad y apoyar un crecimiento fuerte e inclusivo” y coincidieron en la necesidad de que el nuevo programa de financiamiento tenga una “visión realista de cómo funciona” la economía argentina.

Very good call w/Argentina President @alferdez.



We discussed prospects for global growth & actions to combat the health & economic crisis.



I also highlighted our great collaboration w/ @Martin_M_Guzman & team to enhance stability and support strong, inclusive growth. pic.twitter.com/84OzFoAy4r