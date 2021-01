El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este jueves un decreto que obliga a quienes viajen al país a presentar un test de coronavirus con resultado negativo y a hacer cuarentena después de su llegada. También dispuso la obligatoriedad del uso de mascarillas en las jurisdicciones federales y en medios de transporte intraestatales.

En su segundo día como Presidente, el demócrata dio una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la que comunicó una serie de resoluciones en relación con la pandemia.

“Hoy firmé un decreto que requiere el uso de mascarillas y el cumplimiento del distanciamiento social en propiedad federal, que se extenderá a viajes intraestatales en aviones, trenes y autobuses”, informó el mandatario.

Y agregó: “A la luz de las nuevas variantes del COVID-19 sobre las que tomamos conocimiento, también implementaremos una nueva medida para los individuos que viajen a los Estados Unidos desde otros países. Además de usar mascarillas, quienes vuelen hacia nuestra nación deberán presentar un test antes de tomar el avión y hacer cuarentena una vez que lleguen”.

Las resoluciones anunciadas por Biden forman parte del Plan de Acción Nacional contra el COVID-19 que comenzará aplicarse en Estados Unidos tras la llegada del demócrata a la Casa Blanca.

“Estamos montando una respuesta agresiva, coordinada, equitativa y profesional para controlar el virus lo antes posible”, aseguró el mandatario esta tarde en Twitter.

Según informó la agencia AP, la estrategia del nuevo Gobierno incluye la expansión de los testeos de coronavirus, la aceleración de la distribución de las vacunas y el desarrollo de acciones preventivas con miras a amenazas biológicas futuras.

