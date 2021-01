En las últimas horas trascendió que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ya cuenta con los informes técnicos de Rusia sobre la vacuna Sputnik V, que le permitirán al Gobierno comenzar a implementar la dosis en el grupo de mayor riesgo ante el coronavirus.

Desde Clarín, informaron que el organismo local comenzó a analizar los documentos enviados por el Fondo de Inversión Rusa, y que ya se prepara para aprobar su aplicación en las próximas horas.

Por su parte, a fines del año pasado, la vacuna rusa había sido autorizada por el Ministerio de Sanidad de Rusia, para personas mayores de 60 años. La confirmación fue luego de que el director del Centro Gamaleya, Alexandr Gintsburg, comunicara que los científicos no detectaron nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados.

Llegó a Ezeiza el vuelo de Aerolíneas que trajo de Rusia la segunda tanda de vacunas Sputnik V (Foto: Aerolíneas Argentinas)Aerolíneas A

No obstante, luego de que los investigadores confirmaran tal información, el presidente ruso, Vladimir Putin, admitió en su rueda de prensa anual que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía. “Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo el presidente.

Actualmente, tal información se está corroborando, tal como lo notificó Santiago Cafiero, quien en diálogo con La Nación había señalado que “ya mandaron la documentación y están traduciendo el documento”.

Fuente: Vía País