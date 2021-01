Las personas recuperadas de Covid 19 que quieran ser donantes de plasma deben enviar un mensaje de whatsapp a la Dra. Blanca de la Vega al número 2923 45-6442 , para concretar la entrevista.



Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. No se ha demostrado hasta la actualidad en forma fehaciente la seguridad y la eficacia de este tratamiento.



Las personas confirmadas de COVID-19 estarán en condiciones de donar su plasma por un método denominado de aféresis, pasados 14 días de su recuperación.



Pueden ser donantes de plasma personas que hayan sido diagnosticados con hisopado o con una extracción de sangre, o sus convivientes; que tengan entre 18 y 65 años, con un peso mayor a 50kg.





No deben tener antecedentes transfusionales (no haber recibido transfusiones previamente). Y deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para un donante de sangre habitual.



En primer lugar, se lleva a cabo una entrevista telefónica, un examen clínico y pruebas de laboratorio para asegurar la salud del donante y la del receptor anónimo.



La extracción de sangre se envía al Hospital Penna, que es el centro habilitado para donación de plasma en la región. Allí se evalúa la sangre a través de un estudio serológico para descartar infecciones y se realiza un hemograma para analizar la cantidad de glóbulos blancos y se dosa la cantidad de anticuerpos.



En función del análisis de anticuerpos se evalúa si la persona está en condiciones de donar plasma para ayudar a otra persona.



Una vez que son seleccionados tienen que viajar al Hospital Penna. El procedimiento de donación dura alrededor de 60 minutos y se realiza en un lugar seguro, con un equipo de plasmaféresis que solo extrae unos mililitros de plasma sin ningún otro componente, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Estos componentes de la sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente.