Daniel Horacio Del Potro, padre del tenista Juan Martín del Potro, murió el lunes a los 63 años tras haber sido operado del corazón en diciembre pasado. Desde ese entonces se encontraba internado en una clínica porteña. Esta tarde el tenista le dedicó un emocionante posteo: “No sé cómo haré para vivir sin vos”.

“Nos dejaste acá con el corazón roto, pero sabemos que estás descansando en paz como te mereces. Ahora te juntaste con tu otro ángel, y les pido por favor que nos cuiden y guíen desde el cielo a Mamá, mi hermana y a mí. Sos nuestro verdadero y único campeón”, escribió el atleta en su cuenta de Instagram.

Daniel Del Potro tenía 63 años y era médico veterinario. A pesar de que siempre acompañó a su hijo en su carrera tenística, solía mantener un perfil muy bajo.

“Gracias por educarme con valores, con honestidad, con sacrificio y por haber hecho lo imposible para que yo pueda cumplir el sueño de jugar al tenis. No hay copa que alcance para tu mayor logro que fue haber formado y protegido esta familia. No sé cómo haré para vivir sin tu presencia, pero seguro aplico todo lo que me enseñaste para nunca bajar los brazos. Te amo pa”, publicó.

En la foto se ve a Daniel y Juan Martín abrazados; el tenista tiene en sus manos dos pequeños trofeos de tenis.

Daniel estuvo al lado del tenista en sus comienzos, cuando jugaba en las categorías infantiles, aunque luego le delegó esa responsabilidad al Negro Gómez, el primer entrenador de Juan Martín, que empezó a hacerse cargo de viajar con el exnúmero 3 del mundo.

Si bien muchas veces participó de las acciones comerciales de Juan Martín, con la confección de contratos o discusión por los premios, Daniel se dedicaba específicamente a trabajar en su campo, donde la especialidad era la cría de bovinos.

Del Potro no compite desde junio de 2019, debido a una lesión en la rodilla derecha de la que aún no puede recuperarse.

En alguna ocasión Del Potro señaló que uno de los objetivos que tenía en el largo plazo era volver a jugar de manera profesional, superando sus lesiones de rodilla, porque tenía la intención de que sus padres lo vieran en un torneo en algún lugar del mundo.

“Por ahí me quedó pendiente lo de convencer a mis viejos de que se tomen un tiempito y vengan a verme jugar. Nunca me vieron en un torneo, sí en la Copa Davis acá. Es algo que no me deja estar tranquilo, y está para no bajar los brazos. Siento que yo tengo que volver a jugar, y tengo que ir con mi mamá y mi papá, y decirle cuando esté: ‘Roger, saludá a mi viejo’. Es algo que a me motiva”, había dicho en su momento Del Potro.

Fuente: TN