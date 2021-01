La Mesa de Enlace anunció que realizará un cese de comercialización de granos desde el lunes 11 de enero hasta el miércoles 13 inclusive, en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz hasta marzo, según consignó Clarín.

Las tres entidades que definieron el paro agropecuario son Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). La única entidad que no adhirió fue Coninagro.

La medida de fuerza se realizará a modo de protesta por el cierre temporal hasta el 1 de marzo próximo del registro de exportaciones de maíz de la campaña 2019-2020, dispuesta por el Gobierno nacional.

Las tres entidades que llevarán a cabo la protesta insistieron “en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país”, en el marco de una reunión celebrada este martes por la tarde a través de la plataforma Zoom.

El miércoles 30 de diciembre pasado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca decidió cerrar el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz hasta que ingrese la nueva cosecha para asegurar el abastecimiento del mercado interno, explicaron.

El obejtivo del Gobierno con el cierre del registro es asegurarse 4,27 millones de toneladas para que “queden disponibles para el consumo interno, con el objeto de asegurar el abastecimiento durante los meses del verano, cuando la oferta de cereal tiende a escasear”.

Coninagro no acompaña

Si bien Coninagro no participará de la medida de fuerza, la Mesa de Enlace aseguró que existe “coincidencia” en el rechazo a la iniciativa gubernamental “por tratarse de una medida absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto, como se viene sosteniendo desde su anuncio”.

No es la primera vez que no hay acuerdo en una medida de estas características entre las entidades en lo que va del actual gobierno.

En el primer cese de comercialización convocado por las entidades rurales en marzo del año pasado, FAA dio libertad de acción a sus asociados tras un quiebre interno dentro de sus filas.

En esta oportunidad, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, justificó el no acompañamiento a la medida al considerar que “no es momento de parar, pero sí de reclamar. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno” y afirmó la necesidad de “agotar todas las instancias de diálogo”.

Fuente: Vía País