El diputado de la oposición, Mario Negri discutió fuerte con Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados por la nueva formula de movilidad de las jubilaciones que se aprobó ayer en la votación. En una entrevista en el programa de Jorge Lanata por Radio Mitre, el líder político habló sobre el recorte que hizo el Gobierno nacional a este sector y las decisiones económica que ha tomado el presidente Alberto Fernández.

«El cruce fue lo que sobresalió pero lo que preocupa es la concepción que tienen de las cosas de la argentina que están viviendo. El cinismo de negar la realidad. ¿Creían que si lo de ayer era una buena noticia para los jubilados lo iba a hacer en medio de otro debate? Ni loco», comenzó con su explicación Negri que no tuvo piedad con el oficialismo y la nueva formula jubilatoria.

«El gobierno de Alberto Fernández, el mismo que dijo que se abrazaba a los jubilados, no a los bancos, se quedó con 100 mil millones que correspondían a los jubilados. La fórmula de movilidad de 2017, con la que casi quemaron el Congreso, hacía una combinación y salarios, y ellos volvieron a la de Cristina Kirchner, recaudación más salarios, sin inflación», destacó el diputado por la provincia de Córdoba.

El enojo de Mario Negri fue porque en el medio de la votación Máximo Kirchner mostró dos balas de goma para criticar el accionar de la policía del gobierno de Mauricio Macri. Por su parte y para defender su espacio, Mario Negri mostró una piedra que representaba la lluvia de piedrazos que cayó al Congreso cuando el gobierno de ese momento impulsó una reforma jubilatoria y laboral.

En ese sentido, Negri insistió que desde el oficialismo «le sacaron entre el 5 y el 12 (%) este año, y le cierran el año con incertidumbre. El año que viene hay 20 puntos que no se sabe como lo van a compensar. Durante la cuarentena se mataron 32 personas con balas no de goma. ¿De eso no se acuerdan?. Estamos frente a un gobierno que va camino a chocar el país y no se da cuenta, que creen que pueden volver a congelar tarifas y subsidios, hasta que la bomba explote», sentenció.

Fuente: El Intransigente