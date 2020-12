La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Bahía Blanca rechazó este martes la recusación que había solicitado la querella contra la jueza de Garantías, María Gabriela Marrón. La magistrada está a cargo de la investigación por la desaparición y muerte del joven bonaerense Facundo Astudillo Castro. La resolución lleva la firma del juez de la mencionada Cámara, Pablo Candisano Mera.

En el documento se rechaza el intento de recusación de la querella a la jueza, entendiendo que no hay motivos para apartarla de la investigación. Esta parte, representada por los dos abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, insisten desde el comienzo de la investigación, en apartar a la magistrada, ya que no estaba de acuerdo con la teoría sobre la desaparición forzada, según consignó NA.

Dentro de la teoría de la querella, se presume que hubo un comportamiento criminal por parte de la Policía bonaerense. En el fallo, la Cámara mencionó que, si bien no está de acuerdo con la determinación de la jueza, eso no implica que esta última haya actuado mal. Para Candisano Mera no hay elementos que avalen el planteo de la querella, que mencionó la presencia de «temor de parcialidad» en la investigación.

En octubre, dos fiscales emitieron una dura crítica contra la jueza María Gabriela Marrón por una serie de determinaciones que tomó la magistrada a cargo de investigar la trágica muerte de Astudillo Castro. Entonces, la jueza había decidido rechazar presuntas pruebas contra los policías bonaerenses sospechados de incurrir en una desaparición posterior a la muerte del joven de 22 años.

Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín cuestionaron las medidas de la jueza a cargo y apelaron su trabajo ante la Cámara Federal de Bahía Blanca. Las medidas cuestionadas tienen que ver con el allanamiento contra el Puesto de Vigilancia Policial de la localidad de Teniente Origone, donde se halló un amuleto que pertenecía a Astudillo Castro, y la recolección de teléfonos de uso de personal policial de Villarino y la UPL de Bahía Blanca.

Fuente: El Intransigente