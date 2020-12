Sostuvo que “hay que tener coraje para hacerse cargo de la Argentina arrasada y seguir gobernando cuando una pandemia se lleva puesto al mundo”.

Alberto Fernández manifestó su “reconocimiento” para los integrantes del Gabinete, después de que Cristina Kirchner lanzó una dura crítica. “Los ministros que tengan miedo o no se animen, que vayan a buscar otro laburo”, afirmó la vicepresidenta el viernes durante su discurso en el acto en el Estadio Único de La Plata, rebautizado Diego Armando Maradona por decisión del gobernador Axel Kicillof.

El Presidente expresó su “gratitud con cada ministro, cada gobernador y cada intendente”. Destacó que “dejaron sus posiciones políticas de lado y se dedicaron a sacar al país adelante frente a la pandemia”. Hizo estas declaraciones al encabezar en Tierra del Fuego la primera reunión de gabinete federal que pone en marcha el proyecto de Capitales Alternas.

Con cuestionamientos al gobierno de su antecesor Mauricio Macri, el mandatario sostuvo que “hay que tener coraje para hacerse cargo de la Argentina arrasada y seguir gobernando cuando una pandemia se lleva puesto al mundo”. “A ese coraje, gracias”, manifestó.

Después de mencionar las políticas de asistencia durante la pandemia, Alberto afirmó: “Todo este esfuerzo no es el esfuerzo de un Presidente, es de todo un Gobierno, de 24 gobernadores, que se pusieron codo a codo a mi lado a pelearle a la pandemia y una economía que se caída a pedazos”.

Las fuertes declaraciones de Cristina Kirchner al referirse a los ministros generaron malestar e incertidumbre en el gabinete. Marcelo Bonelli dijo en TN que las palabras no cayeron bien en el interior de la Casa Rosada, donde desde hace tiempo se especula con cambios de ministros.

Luego de las duras críticas de la vicepresidenta, Santiago Cafiero puso paños fríos y señaló: “Los funcionarios estamos de paso y está bien tiene que ser así”. Sostuvo que “Alberto y Cristina son los que van a seguir” y que los dos son “los que conducen”.

Mientras que el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés, cercano tanto al Presidente como a la vice, respaldó la posición de Cristina Kirchner. En diálogo con Radio Mitre planteó que “debería haber cambios para oxigenar el gabinete”. Habló de “desgastes en áreas como comunicación, salud y en el área política”.

“Hay funcionarios que no funcionan”

La expresidenta ya le había hecho duras críticas al Gabinete, al manifestar en una extensa carta que hay “funcionarios que no funcionan”. En el texto afirmó: “Hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ‘defectos’ que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión”.

Fue en octubre, el día previo a cumplirse diez años de la muerte de Néstor Kirchner. Allí relativizó su injerencia en la gestión, aseguró que existe un “relato del ‘Presidente títere’” y manifestó: “Lo utilizaron con Néstor respecto de Eduardo Duhalde, conmigo respecto de Néstor y, ahora, con Alberto respecto de mí”. Dijo que “el que decide es el Presidente, es el que saca, pone o mantiene funcionarios”.

Fuente: TN