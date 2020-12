Viviana Canosa volvió a estar en el centro de la polémica. Tras una catarata de tuits en contra Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -a la que comparó con la “legalización de la pedofilia”- la periodista llamó la atención al dejar instalada en las redes sociales la falsa idea de la creación del Ministerio de la Menstruación a partir de una exagerada ironía a la que acudió para titular una nota de opinión que terminó convirtiéndose en hashtag.

La conductora planteó un debate entre la posibilidad de que haya aborto legal en la Argentina y la accesibilidad que hay en el país para que niños y adolescentes puedan tratarse contra el cáncer.

“Me pregunto por qué si el ministerio va a dar dinero para el aborto gratis, los niños del Garrahan tienen que juntar tapitas para sanarse”, expresó la locutora en una columna de opinión para el medio Infobae, en la que también señaló la otra imagen que causó su bronca: una foto de funcionarias, vestidas de rojo, en el primer foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual realizado en Casa Rosada.

A ver!! MENSTRUACION regulada por el estado??? https://t.co/kgZ1vGtA5Q — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 15, 2020

A ver, hay 20 minas que me están diciendo ‘pagame el tampón cuando me indispongo’. Los tampones me los compro yo. No quiero que la plata de mis impuestos vaya a un Ministerio de la Menstruación”, sentenció Canosa omitiendo que -más allá de su situación particular- en un documento oficial del foro se remarcó que las toallitas, tampones y copas menstruales representan un costo económico extra en mujeres y personas que menstrúan y que las más afectadas son aquellas que tienen menos recursos ya que, al no poder acceder a los productos necesarios, dejan de asistir a la escuela o a sus puestos de trabajo, o bien recurren a alternativas insalubres.

Está toda Argentina hablando sobre dos fake news:



– Lo del Ministerio de la Menstruación

– Lo de que Putin supuestamente dijo que la vacuna Sputnik no está recomendada para mayores de 60 años.



No puede ser que el debate público en Argentina esté en este nivel. No puede ser. — Matias Mowszet (@MatiMow) December 17, 2020

Las categóricas palabras de Viviana Canosa rápidamente se viralizaron en las redes, pero la reacción de muchos usuarios fue como “un tiro por la culata”, debido a que varias mujeres -la mayoría a modo de broma- se mostraron felices ante la eventual existencia de un “Ministerio de la Menstruación”.

En estás fiestas el Ministerio de la Menstruación, quiere hacer llegar un brindis a cada hogar del país

Felices fiestas!

Chin Chin! pic.twitter.com/2dtyFWUZM4— Ale (@Blissiu) December 17, 2020

Como el nombre de la cartera que criticó la periodista se convirtió en tendencia en Twitter, hubo personas que efectivamente creyeron que se había formado un ministerio así, por lo que acusaron a Canosa de desinformar. A su vez, también hubo quienes creyeron que se formó ese organismo por no leer la nota, no saber que era de opinión y solo quedarse con el título de la misma.

La ironía del "Ministerio de la Menstruación" no es una realidad solamente porque a estas larvas estatales las frenamos un poco a fuerza de puteadas en Twitter. Pero son capaces de armar esa ñoquicera infame. pic.twitter.com/Z0sUdmoINj — Mariel Cartagena 🖤😒 (@betances99) December 17, 2020

Elevando el tono de las palabras, también aparecieron usuarios que criticaron a la conductora de El Nueve recordando la polémica ingesta que hizo en su programa meses atrás, cuando dijo que tomaba “CDS” (dióxido de cloro).

Vivi Canosa te mete la fake new del Ministerio de la Menstruación y medio país le cree. Y si, qué esperabamos? — av (@andxv_) December 17, 2020

Jodeme que va a haber un ministerio de la menstruación? Jo de me — SoyLaGuillotina (@SoyLaGillotina) December 17, 2020

En el foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual realizado el 14 de diciembre, el Ministerio de Salud comunicó su compromiso de comprar copas menstruales para poder distribuirlas de manera gratuita, y el Ministerio de Seguridad indicó que entregará 2 mil copas para las mujeres de las fuerzas, y se hizo hincapié en la importancia de que las toallas y los tampones tengan un precio regulado por el Estado.

Ministerio de la Menstruación… que cosa más ridícula por Dios…

Muchachos exijan el Ministerio contra el dolor de hu3v0s, esgrimiendo un principio de igualdad…

O no es lo que tanto quieren las trap0 verde?🙄🙄 — KRETINA CHORIZA 😏 (@KretinaChorizza) December 17, 2020

Tenemos MINISTERIO DE SALUD decían! Bueno ahora tenemos MINISTERIO DE LA MENSTRUACIÓN!

Son una canción de Arjona éstos hijos de re mil puta! ✌️ — BUITRE TWI-TERO (@casilatino73) December 17, 2020

Fuente: Minuto 1