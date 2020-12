Según el informe publicado por el Ministerio de Salud, 115 contagios detectados ayer corresponden a Santa Rosa, 28 a General Pico, 29 a General Acha, 27 a Toay, seis a Realicó, tres a Victorica, tres a Telén, tres a Eduardo Castex, tres a Bernasconi, dos a Ataliva Roca, uno a Parera, uno a Quemú Quemú, uno a Winifreda, uno a Macachín, uno a General Campos, uno a Quehué, uno a Limay Mahuida y uno a Chacharramendi.

«De los 227 casos confirmados en la tarde de hoy, 68 se encontraban aislados por ser considerados contactos estrechos. Debido a la rapidez del diagnóstico por antígenos, aún se continúa desarrollando la investigación epidemiológica de 159 casos», aclararon desde Salud e informaron que falleció un hombre de 68 años, oriundo de Santa Rosa.

Con respecto al índice de positividad diario, este miércoles se ubicó en torno al 30,6 % y triplicó el 10 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Situación provincial.

Con las últimas cifras aportadas por la cartera de Salud, la provincia de La Pampa registra desde el inicio de la pandemia un total de 7.492 contagios. Actualmente, hay 1.545 casos activos, 103 han fallecido y 5.844 se han recuperado. Este miércoles se recuperaron 44 personas: 14 de Santa Rosa, 5 de General Pico, 3 de Toay, 4 de Realicó, 2 de Ingeniero Luiggi, 1 de General Campos, 1 de Guatraché, 4 de 25 de Mayo, 3 de Parera, 3 de Quemú Quemú, 2 de Lonquimay, 1 de Monte Nievas y 1 de Telén.

Por otro lado, precisaron que hay 5.558 personas aisladas y 65 pacientes se encuentran internados. De ese total, 18 están en General Pico (14 en modulares y 4 en terapia intensiva) y 27 en Santa Rosa (14 en clínica médica, 7 en terapia intensiva y 6 en modulares).

En tanto, en el hospital Evita hay ocho internados en clínica médica. Además, en el hospital de Acha hay cinco internados, uno en el de Colonia Barón, uno en el de Macachín, uno en el de 25 de Mayo, uno en el de Doblas, dos en el Alpachiri y uno en Winifreda.

Casos en 41 localidades.

En el reporte de la cartera sanitaria figuran 41 localidades que actualmente poseen casos activos de Covid-19. Los contagios están distribuidos de la siguiente manera: 816 en la ciudad de Santa Rosa, 221 en General Pico, 102 en General Acha, 82 en Toay, 73 en Realicó, 46 en 25 de Mayo, 28 en Alpachiri, 23 en Victorica, 14 en Parera, 14 en Colonia Barón, 13 en Quemú Quemú, 13 en Eduardo Castex, 11 en Lonquimay, 9 en Monte Nievas,

9 en Guatraché, 8 en Winifreda, 7 en Macachín, 5 en Trenel, 5 en General Campos, 4 en Catriló, 3 en Puelén, 3 en Intendente Alvear, 3 en Alta Italia, 3 en Santa Teresa, 3 en Telén,

3 en General San Martín, 3 en Santa Isabel, 3 en Bernasconi, 2 en Ingeniero Luiggi, 2 en La Maruja, 2 en Anguil, 2 en Rancul, 2 en Ataliva Roca, 1 en El Durazno, 1 en Villa Mirasol, 1 en Dorila, 1 en Falucho, 1 en Jacinto Arauz, 1 en Quehué, 1 en Limay Mahuida y 1 en Chacharramendi.

Descarga de «Cuidapp».

La aplicación desarrollada por el Ministerio de Conectividad y Modernización, «Cuidapp», ya se puede descargar desde Google. Se trata de una herramienta que posibilita a las personas realizarse un autocontrol diario para detectar síntomas compatibles con Covid-19.

«La aplicación ‘Cuidapp’ que el Gobierno de La Pampa ofrece a la ciudadanía, ya se puede descargar a los dispositivos móviles desde el Play Store de Google para todas aquellas personas que tengan sistema operativo Android en su celular o tablet», informaron oficialmente.

A su vez, señalaron que «actualmente se está trabajando para que los teléfonos o dispositivos con sistema operativo IOS (Iphone) también puedan acceder a la descarga desde su tienda virtual». Finalmente, recordaron que también sigue en vigencia «el sitio web https://appingreso.lapampa.gob.ar/cuidapp/ para que se pueda ingresar desde cualquier computadora, celular o tablet».

Baja de promedio de edad en internados.

Sin piedad.

Vera ahondó su análisis sobre el comportamiento social respecto al coronavirus, no solo en nuestra provincia sino en todo el mundo.

«La realidad es que el virus no tiene piedad, y el tema es que no es un virus predecible y su forma de contagio es estar a menos de dos metros de distancia. Uno lo ha repetido, pero hay una negación social en el mundo, no solo en la sociedad pampeana», sostuvo.

Y agregó que «el virus sigue el patrón de que va de persona a persona, por eso avanza cuando más gente se junta y más gente circula. Los problemas no están en las reuniones de trabajo, pero sí en los encuentros sociales».

Vera, en tanto, recordó que la pandemia nunca se detuvo y, en ese sentido, lamentó «los pactos de silencio» que impiden que se detecte a tiempo el contagio y su posterior multiplicación.

«Es bueno aclarar que la pandemia nunca ha parado. Sí tuvimos tiempos de menos casos, pero debajo de 50 casos hace mucho que no tenemos y esto tiene que ver con los comportamientos y encuentros sociales, que no se dan en el ámbito del trabajo. Pero sí es notable que lo nuevo que ocurre es el ocultamiento de datos, los pactos de silencio. Y la realidad es que el distanciamiento físico, el cubrebocas, las medidas de protección, agua y jabón, con alcohol en gel, evitar los lugares donde hay aglomeramiento de gente, con vacuna y sin vacuna, van a seguir en Santa Rosa y en el mundo».

Vacunas.

Consultado sobre los efectos de las vacunas que, según se anuncia, están próximas a llegar, Vera estimó que «si hay una vacuna, en tres meses de vacunación se pueden vacunar los grupos de riesgo y eso disminuirá la morbimortalidad, por lo menos eso se cree. Ahora, si yo digo esto y la gente no nos cree, no hay muchos más que hablar. A nosotros se nos dijo que inventábamos los números o los muertos. Acá nadie quiere cerrar y somos los más defensores de las libertades individuales, porque está claro que si alguien quitó las libertades individuales es el virus, si alguien fue dictador, es el virus, si alguien no perdona, es el virus».

El subsecretario apuntó que la relajación social respecto al Covid es un fenómeno que ocurre en otros lugares del mundo: «No es solo de Santa Rosa o de La Pampa, insisto en que la gente tiene que tomar medidas de prevención. Es un virus muy difícil: si uno suma 180 casos en 30, en un mes vamos a tener 180 por 30».

Fuente: La Arena