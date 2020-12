En una conferencia de prensa desde el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno realizada en la mañana de este jueves, el ministro de Salud del Gobierno de La Pampa, Mario Kohan, aseguró que si se mantiene la actual tasa de contagios en mas de 200 casos diarios, el sistema de salud colapsa.

El ministro, que estuvo acompañado por el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, y la médica Patricia Estrella, de la Dirección de Epidemiología, explicó que la provincia diseñó una estrategia en etapas que permitieron desarrollar el sistema de salud para atender los casos que se presentaron progresivamente.

“Usamos las herramientas que teníamos al alcance, hicimos una importante inversión y usamos todo lo que estaba a la mano. También aprendimos de lo que ocurrió en el mundo, no hay dudas de que hay que usar el barbijo y el distanciamiento social, son conductas que quedan para siempre y van a sufrir las pandemias que van a venir”, advirtió.

Un momento de la conferencia de prensa realizada esta mañana (Vía Santa Rosa)

Kohan protestó porque en la calle ve “reuniones de gente que comparten el mate o el pico de la botella, el hacinamiento de las personas. ¿Qué podemos esperar? Entre un 30 y 40% de los casos no tienen síntomas. Y nosotros no tomamos medidas de recaudo. Sugerimos la actividad al aire libre para ir a comer, por ejemplo, porque en lugares cerrados se multiplica por 20. Pero las sillas están pegadas en lugar de mantener la distancia”.

“El estado usó todas las herramientas posibles y pidió acompañamiento. Un número importante lo hizo pero hay un grupo que no acompañó, puso en duda la credibilidad de lo que informábamos. Puedo equivocarme pero nunca mentimos, jamás mentimos. No nos creyeron. Hemos dicho vamos juntos, vamos a sufrir menos”, se quejó.

Kohan pidió responsabilidad social (Vía Santa Rosa)

“Teníamos 40 o 50 casos diarios y hoy tenemos 200. Esto va a provocar el colapso del sistema de salud en algún momento. Hay que dejar de creer en teorías conspirativas, dejemos esos dilemas de salud o economía, son las dos cosas. Es imprescindible que lo entendamos, los jóvenes nos tienen que ayudar, porque los que tienen juventud acumulada van a morir cinco de cada diez. Los más jóvenes tienen que ser solidarios con los más antiguos. Acá no hay salvación individual”, puntualizó el ministro.

En el mismo sentido, el subsecretario Vera dijo que “si los jóvenes no nos acompañan, más allá de las fases, vamos por mal camino. Lo que puede ocurrir es que pongamos una fase y no se cumpla. Necesitamos acompañamiento para poder llegar a la vacunación y a marzo con cerca de 100 mil personas vacunadas. La realidad es que en camas estamos bien pero este número es insostenible. No nos queda más que la sociedad nos acompañe. No va a haber médicos después, pero no porque se niegan sino porque se enferman. No vamos a dar abasto con el personal, tenemos compañeros fallecidos, están cansados, están mal”, enfatizó.

Gustavo Vera (Vía Santa Rosa)

Por último, expuso que “en los controles telefónicos las personas nos mienten para que los contactos no queden aislados”. Por eso descartan volver a una fase 2 porque “la peor cuarentena es la que no se cumple”.

Recordemos que en el último parte de Epidemiología del miércoles 16, se reportaron 227 muestras positivas para Covid-19 tras procesar 741, con 115 que corresponden a residentes en Santa Rosa, 28 en General Pico, 29 en General Acha y 27 en Toay, entre las mas numerosas.

Actualmente, los casos confirmados activos están distribuidos con 816 en la ciudad de Santa Rosa, 221 en General Pico, 102 en General Acha, 73 en Realicó y 82 en Toay, con 103 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Fuente: Vía País