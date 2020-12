Llegamos al final del año pandémico, tras el ASPO, DISPO y otras novedosas experiencias colectivas, con incipientes vacunas al acecho apuntando a nuestros hombros desnudos, y algo cansados de tanto mamarracho pseudocientico gubernamental. Ahora se anuncian con una ligereza preocupante, campañas masivas de inmunización con una variedad de cócteles con microorganismos diversos y de dudoso origen, que permitirían superar una “segunda ola”, cuando aún es incierta la existencia de la primera. Nuestra columnista especializada en Ciencia y Salud, Agustina Sucri, ha realizado un minucioso seguimiento, a través de sus notas, del fenómeno del año de la peste fantasmática.

A comienzos de octubre, en una de sus notas nos cuenta sobre Heiko Schöning. ¿Quién es este señor con nombre de bicicleta de alta gama?: Es un médico militar de Hamburgo, considerado como una de las voces más críticas frente a las medidas draconianas adoptadas por el gobierno alemán y por tantos otros países, como la Argentina, para el manejo del Covid-19. Es el fundador de Médicos por la verdad, que cuenta con el apoyo de más de 500 profesionales de la salud y 200.000 colaboradores, solo en el país germano, y cuyo objetivo es denunciar las exageradas intervenciones dispuestas para contener el coronavirus. Schöning sostiene que esta pandemia no tiene justificación médica sino política, -señala la colega -.Tanto es así, que el profesional no se ha limitado a advertir a la población sobre esta irregularidad, sino que además es cofundador del Comité Extraparlamentario para la Investigación del Covid-19, lanzado el 31 de mayo último en Stuttgart frente a 5.000 manifestantes. A través de este comité se propone indagar sobre las falsas nociones que se han propagado en torno al coronavirus y que son utilizadas como sustento para justificar buena parte de las insólitas medidas adoptadas.

Los medios de comunicación no solo le han dado la espalda o lo han tachado de negacionista, pese a que Heiko afirma `la enfermedad existe, hay muertos y contagios’. Cuando participó en una manifestación pacífica en Londres y fue arrestado por la policía, además de retenido durante 22 horas, casi ningún medio en el mundo consideró un escándalo que se apelara incluso a ese recurso para silenciarlo. Dato no menor: “no te metas con nuestro negocio” parece ser el mensaje de los gobiernos, desde la desmadrada Buenos Aires hasta la atildada Londres.

Como si fuera poco, nuestra especialista remarca posteriormente en sucesivos artículos: El doctor Mike Yeadon es un científico británico con una carrera de prestigio, pero, sin embargo, los medios de comunicación ingleses han preferido darle la espalda a partir del momento en que se sintió en la necesidad de hablar sobre las inconsistencias en torno a la actual pandemia y las medidas restrictivas que ha adoptado el gobierno de Reino Unido. Algunos de sus tweets han sido eliminados. No obstante, Yeadon -quien fue director científico y vicepresidente de Pfizer Global, y jefe del área de Investigación Respiratoria y de Alergia de esa farmacéutica- ha logrado expresarse en distintas entrevistas que le hicieron en redes sociales y la lógica de sus argumentos hacen que valga la pena escucharlo. En especial, ahora que -al igual que en Reino Unido y otros países europeos- en la Argentina se ha comenzado a hablar de la posibilidad de una segunda ola y crecen las expectativas en torno a la vacuna contra el Covid-19.

“No tengo nada que ganar. No soy una persona política y nunca me he involucrado con ningún tipo de campaña, pero ahora siento la necesidad de decir algo porque hay un fraude en marcha”, advirtió Yeadon en una entrevista reciente con la periodista británica Anne Brees. ¿Por qué la voz de “La Prensa” aparece como solitaria y disonante en el espectro mediático nacional? ¿Otros reconocidos referentes del periodismo científico local, desconocen estos hechos, o no cuentan con respaldo editorial para difundirlos? Mejor no apresurar conclusiones. Las reacciones negativas de diversas comunidades, como la rusa donde la precursora Sputnik ha sido rechazada masivamente (y no solo porque impone un lapso de abstinencia de vodka, como pueden imaginar algunos malpensados), y tanto en Europa como en Norteamérica, la sospechosa premura en validar compuestos cuya eficacia y contraindicaciones han provocado alarma, se ratifican con algunos componentes normativos.

Que los laboratorios impongan a los Estados, impunidad legal para los casos en que haya fallas sobre pacientes inoculados, es inaceptable. Tanto como los proyectos que giran en el ámbito legislativo para impedir acciones legales contra los responsables de la logística, que en el territorio porteño ya han dado muestras de abusos de poder, coincidente con las tendencias del gobierno nacional decretista. Por el momento, sería saludable morigerar las expectativas y abrir una pausa antes del jeringazo colectivo, tras las notorias “cualidades” planificadoras de nuestras autoridades en diversos sucesos recientes en diversas áreas.

Fuente: La Prensa