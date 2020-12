Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y Bárbara Diez, traductora y organizadora de eventos, están separados desde hace tres semanas luego de 20 años de matrimonio.

Horacio Rodriguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires\u002E

El funcionario de la Ciudad se mudó a un departamento y por su parte Diez, quien además es traductora técnico científico literaria, viajó a Miami en los últimos días. La sorpresiva noticia fue confirmada por el propio dirigente de “Juntos por el Cambio” a la revista “Caras”. El matrimonio tiene tres hijas: Manuela de 23 años, Paloma, de 17, y Serena de 4 años.

En una de las últimas entrevistas, Bárbara contó a revista “Noticias”: “Nosotros somos una pareja pareja, somos pares de verdad. Es un laburador incansable, pero me llama todos los días a la mañana y a la tarde, almorzamos todos los miércoles juntos, llueva, truene o llame el Presidente o el Papa. Tenemos nuestros momentos sagrados que no se negocian”.

Bárbara Diez: la wedding planner más famosa enseña cómo planificar una boda

En cuanto a la posibilidad de que Horacio Rodríguez Larreta aspire a ocupar la presidencia en 2023, Bárbara Diez contestó: “No me sentiría cómoda en una jaula de oro, donde mis hijas tuvieran una vida diferente de la de cualquier joven. Además, no creo en la figura de la primera dama. Me parece un concepto anticuado y machista. Un presidente es ante todo un servidor público a disposición del pueblo que lo votó. No encuentro relación entre esto y elevar a su mujer en un pedestal como si tuviera algún mérito por sobre el resto. Habiendo dicho todo esto, Horacio sabe que estaré a su lado toque lo que toque. Cómo sé que él estará a mi lado también. Los trabajos vienen y van, pero al amor que se le ha dedicado tiempo, esfuerzo y trabajo, si Dios lo quiere, queda”.

Bárbara Diez

Fuente: Vía País