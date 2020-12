Alfredo Cornejo, diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, cuestionó al gobierno de Alberto Fernández por considerar que la agenda está marcada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y opinó que, si el oficialismo triunfa en las elecciones de 2021, el Frente de Todos avanzaría “con una reforma constitucional en el Poder Judicial y su independencia”.

“Se está alfombrando un proceso de juicio político y de reforma constitucional”, analizó Cornejo en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad. “Si el gobierno triunfara en las elecciones de 2021, la agenda de Cristina sería una reforma constitucional para modificar el Poder Judicial y su independencia”, dijo el ex gobernador de Mendoza.

Para Cornejo, “mientras tanto se va a ir creando un clima hostil contra la Corte y el Poder Judicial en su conjunto”. “El Poder Judicial en el mundo, pero en Argentina en particular, tiene un deterioro de credibilidad, como todos los poderes del Estado, y ellos se van a montar en ese discurso populista”, expresó.

Para respaldar esa postura, el titular de la UCR mencionó el impacto político que tuvo la carta de la ex presidenta, y sumó: “Es tan duro el mensaje de Cristina y es tan categórico el respaldo, que yo creo que es lo que se está preparando”.

Con respecto al balance de la gestión del Presidente, Cornejo analizó que el gobierno “cubre con relatos” una economía “que no mejora”. “En el medio de un mandato expreso que le dio el pueblo argentino a Alberto Fernández, que es mejorar la economía, la economía no mejora y la cubren con este tipo de relatos, que finalmente es la prioridad de Cristina. La agenda de Cristina va a marcar los cuatro años de Alberto”, dijo.

En relación a los comicios de medio término, se mostró confiado de que Juntos por el Cambio haga una buena elección y si bien dijo que aún no se pueden hacer conjeturas, apuesta porque la sociedad “le ponga un freno” al gobierno.

“Hacer conjeturas sobre el 2021 puede parecer alocado, pero en el 2021 se van a jugar muchas cosas. El pueblo argentino le dio una nueva oportunidad al kirchnerismo para gobernar en el ropaje de Alberto Fernández, y quiero creer que buena parte del pueblo argentino está arrepentido de haberle dado ese poder, y que en el 2021 le va a poner un freno”, expresó.

Por último, sobre su oposición a la suspensión de las PASO, Cornejo dijo estar en contra “de cambiar las reglas de juego” y reafirmó su postura: “Nosotros estamos en contra de la suspensión. Básicamente, estamos en contra de cambiar las reglas de juego en el medio del partido”.

En ese contexto, analizó: “Acá no han resuelto lo de las PASO porque no lo tienen resuelto ellos. A unos les da la idea de que les conviene suspenderlas y a La Cámpora en el conurbano parece que no les conviene. Entonces están en un tire y afloje permanente y nos tienen a todos los argentinos rodeados de incertidumbres”.

Fuente: Perfil