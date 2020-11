A pesar de que a nivel interno se sigue ampliando la grieta dentro del mismo oficialismo, con el presidente Alberto Fernández diciendo que “Cristina es una gran dirigente, pero no fue Perón, claramente”, en el inicio de la semana hubo dos buenas noticias que ayudaron a sostener los valores argentinos en el exterior, en un día en el que hubo feriado local conmemorando el Día de la Soberanía Nacional en honor a la batalla de la Vuelta de Obligado (1845). Si bien los volúmenes operados fueron escasos ya que casi todos los negocios se hicieron únicamente en Nueva York, los precios de los bonos y, sobre todo, de las acciones argentinas tuvieron mejoras (ratificadas ayer con los negocios locales).

Las dos noticias que sostuvieron a los valores argentinos tuvieron que ver con un día relativamente más tranquilo en cuanto al coronavirus, ya que se reportaron 120 muertos y sólo 4.625 contagios y, esencialmente, con otro escalón alcista para los granos en la Bolsa de Chicago, con la tonelada de soja rozando los U$S 440, ubicando al precio del “yuyito” en el mejor nivel de seis años, situación que aumentará los ingresos para los productores locales y sobre todo para el exhausto Fisco argentino.

EL ALIVIO DE WALL STREET

Esta mejora en los papeles locales fue posible también porque como cada lunes volvieron a hacerse nuevos anuncios sobre las vacunas contra el COVID-19, situación que se viene repitiendo de manera sistemática desde hace siete semanas, lo cual permitió que la Bolsa de Nueva York respirara otra vez con alivio, ganando algo más de terreno, a pesar de que cada vez son más los especialistas que advierten que los precios actuales son de burbuja.

Concretamente, la vacuna Oxford AstraZeneca le pidió una autorización de emergencia a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como para empezar a ser administrada pronto, anunciando que se harán 3.000 millones de dosis a un costo de 3 euros por dosis, detallando además que ese tipo de producto podrá ser mantenido en heladeras comunes, lo cual facilitará el mantenimiento en países del subdesarrollo. Y, detrás de eso, la OMS dijo la frase que todo el mundo quiere escuchar desde hace tiempo: “ya se ve una luz al final del túnel del coronavirus”.

Además de eso, con Trump disminuyendo cada vez más sus pataleos por los resultados de la elección, el presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, empezó a dar los nombres de todo su equipo, y eso también generó distensión en el mundo financiero. Se supo, por ejemplo que la exjefa de la Reserva Federal Janet Yellen, de 74 años, será la primera mujer en dirigir el Tesoro norteamericano, y esa es una señal que genera alguna tranquilidad para Argentina, porque es más bien una paloma, bien diferente de los halcones que le hacen marcar el ritmo a los que no cierran sus cuentas con rapidez.

PERÚ, ASOMBRA

Aunque debe remarcarse que Argentina aún está en niveles insólitos de cotizaciones bajas para los bonos (considerados precios de default), tanto que, mientras el riesgo argentino estuvo en 1.372 puntos, el de Brasil achicó hasta 276 unidades, México 230, Uruguay 150 y, lo más asombroso de todo, con Perú anotando un riesgo de 116 puntos básicos (12 veces menos que el riesgo argentino), pese a estar sumergido en una crisis institucional importante.

Y lo más irónico del caso es que, tras vivir una de sus peores crisis políticas con tres presidentes en menos de dos semanas, Perú ofreció nueva deuda en dólares en tres tramos, que incluirá su primer bono a 100 años por U$S 1.000 millones, con una demanda que superaba los U$S 11.500 millones. Los rendimientos ofrecidos por los papeles peruanos están en 100 puntos básicos sobre el rendimiento comparable de un bono del Tesoro de Estados Unidos para el papel a 2032 por U$S 1.000 millones, de 125 puntos básicos para el título a 2060 por U$S 2.000 millones y de 170 para el de 100 años. La demanda presentada parece plantear que este proceso peruano será exitoso.

Los anuncios vinculados a las vacunas y la posibilidad de que se pueda enfrentar el COVID-19, generó un gran alboroto en las materias primas. Hubo un firme aumento para el petróleo, nuevas subas para los granos, aunque no tan buen clima ni para los metales básicos, ni tampoco para los refugios: hubo fuertes descensos para las onzas de oro y plata y una señal de alerta en las criptomonedas, ya que buena parte de ese panel siguió subiendo, pero su valor principal, el bitcoin, tocó el freno, lo cual debe ser mirado con atención a partir de ahora.

