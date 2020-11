En el acto también estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Nación, Lisandro Bonelli; el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso; el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli y demás funcionarios provinciales.

La Pampa se encuentra implementando el Programa REDES, en función del convenio vigente del Ministerio de Salud de la Nación y que a los fines del almacenamiento y distribución de vacunas resulta indispensable contar con edificios que cumplan condiciones térmicas, ambientales, de procesos administrativos, y que garanticen la cadena de frío del material almacenado.

La implementación del Nuevo Programa Redes de Salud financiará la realización de la obra para la construcción y equipamiento de un Centro de Almacenamiento Masivo de Vacunas, con una inversión adicional estimada de 1.087.000 dólares.

En tanto, el Programa Federal de Salud Digital del Ministerio de Salud de la Nación, denominado IMPULSA, contribuirá a construir un sistema de salud más integrado y equitativo, organizado en redes.

La Nación financiará el desarrollo e implementación de herramientas digitales (historia Clínica Electrónica, Receta Digital, Telemedicina, Mapa Nutricional, Gestión Inteligente de la información) y la compra de equipamiento y conectividad para los establecimientos de salud de la Provincia, con una inversión de $ 58 millones. Además, durante el 2021 la Nación transferirá 100 computadoras de escritorio destinadas a equipar los Hospitales y Centros de Salud Públicos pampeanos.

Nación y Provincia reconocieron también la importancia estratégica de implementar acuerdos que promuevan la articulación entre los distintos subsectores que componen el sistema de salud, con el objetivo de que todos los habitantes del país puedan acceder de manera equitativa a servicios de salud de calidad, independientemente del tipo de cobertura con el que cuenten.

De esta manera, se acordó promover la articulación, integración y transformación del Sistema de Salud nacional, a partir de cuatros ejes centrales: Cobertura Prestacional; Modelo Asistencial; Estrategias de Financiamiento y Agenda de Salud Digital.

Por último, se procedió a la firma de la Addenda al Convenio Marco de Participación en el proyecto de apoyo a la cobertura efectiva universal de salud en el país (Programa SUMAR).

Nación y Provincia reafirmaron su voluntad de lograr los objetivos generales del Programa tendientes a incrementar la utilización y calidad de los servicios de salud priorizados para la población con cobertura pública exclusiva, a través del Seguro Público Provincial de Salud, y mejorar la gestión institucional mediante el fortalecimiento de los incentivos por resultados en las Jurisdicciones Participantes y entre los prestadores habilitados. Es así que acordaron la incorporación de los adultos mayores de 64 años, como población objetivo del Programa Sumar.

Ziliotto

El gobernador de La Pampa hizo uso de la palabra destacando la articulación con Nación a casi un año de gestión. “Es la articulación como principal herramienta para llegar con la mejor estación de salud a todo el país, se armó un esquema federal para estar cerca de todos los gobernadores y de todos los argentinos”, explicó.

“Esta visita es en un momento muy duro, inesperado, pero nos hacemos cargo y en base a eso cada dificultad, se hace una fortaleza para seguir adelante. Por eso, más allá de los convenios firmados, la visita al nuevo hospital y al vacunatorio. Los anuncios del ministro apoyando a la provincia de La Pampa creo que es el acto más significativo, algo en lo que se estuvo trabajando preparando lo que viene, planificar es la clave para llegar al éxito en todo lo que buscamos. Entonces, se trabajó en cómo nos vamos a integrar en un trabajo entre la Provincia y Nación, que tienen que ver como nos preparamos para esa campaña masiva de vacunación en la que debemos ser un comando, donde todos tengamos el mismo objetivo, cuidar la salud de los argentinos. No hay ningún ataque, no nos desvía ningún tipo de expresiones, cada una de las decisiones que hemos tomado y que seguiremos tomando tienen andamiaje de nuestras fortalezas epidemiológicas, pero también en la certeza que el único y principal norte que tenemos es cuidar la salud de todos”, agregó.

El mandatario provincial resaltó la agenda federal. “Eso es lo que más valoro, el trabajo en el territorio, no tuvimos que ir a Buenos Aires para trabajar, lo hicimos acá. Eso es lo que rescato de este Gobierno nacional, no sólo prometimos la agenda federal, sino que la estamos llevando adelante. Es la manera de que todos nos sentamos argentinos y con igualdad de oportunidades para acceder, en este caso, a la mejor calidad prestacional y mejorar la calidad de vida a partir de un servicio de salud cada vez más eficiente”, afirmó.

GonzálezGarcía

El funcionario nacional se refirió en primer lugar a la recomposición del Ministerio de Salud en la nueva gestión y de una política sanitaria federal.

“Tomamos en la agenda política algo que había dejado de estar, que era la salud, no teníamos Ministerio pero tampoco teníamos políticas y tampoco había interrelación entre las provincias. La propuesta inicial era recomponer, no sólo un Ministerio, sino una política sanitaria federal y esto lo hacemos todos los días”, contó.

Luego se refirió al trabajo del Gobierno nacional para obtener la vacuna para COVID-19. “Estamos trabajando para asegurarnos cinco de los productores que están más cercanos a ser aprobado su producto, justamente para contar con su vacuna. De entrada siempre quisimos y creemos que teníamos que tener más un de una fuente de provisión y asegurarnos por las dudas de que alguna inclusive no pasara la prueba”, explicó.

“Mi miedo era que en el hemisferio norte, donde la pandemia esta rebrotada tuviera mucha hegemonía y no hubiera vacuna para el hemisferio sur. Por eso hicimos una estrategia muy agresiva, ofrecimos a nuestro país a que se hiciera transferencia de tecnología, una de las vacunas se produce en Argentina; ofrecimos a nuestro país para que se hicieran los famosos ensayos clínicos Fase 3, y tres de las vacunas están haciendo eso en Argentina. Es decir, nos integramos a la cofradía universal pero con protagonismo, y eso nos permite tener las esperanzas que tenemos en cuanto a contar con vacunas en cantidad, calidad suficiente y además en oportunidad. La vacuna va a ser gratuita para todos los argentinos, habrá una vacunación masiva, primero a las personas con más riesgos y a los trabajadores con funciones especificas como los de salud. Pero después vamos a ampliarla y para eso tenemos un desafío”, resaltó.

Ginés González García hizo referencia a lo que, presagio, la campaña de vacunación “más grande la historia, con vacunas que además son muy diversas porque tienen distintas características, no en sus resultados, sino en cómo se conservan, cuándo se aplican y eso no es fácil, los desafíos de logística”, explicó.

También se refirió a la realización de una política sanitaria única. “De la misma manera que pusimos en tensión un país federal, que es difícil porque las provincias tienen distintos signos políticos, en realidad en un país federal hicimos una política sanitaria única y en los países federales esto no es fácil, fíjense Brasil, Estados Unidos. En eso estoy orgulloso y esa política única va a seguir haciéndose. Como todos los argentinos, se sufrió la falta de vacunas, sacar algunas del calendario, y nos propusimos de entrada que eso se resolviera, compramos de entrada muchas vacunas y hemos puesto algunas que no estaban. Pero la pandemia hizo que muchas vacunas no se usen, de manera tal que seguimos haciendo un esfuerzo de vacunación”, agregó.

El ministro elogió la infraestructura sanitaria en la que trabaja el Gobierno provincial. “Vengo de ver un proyecto extraordinario, que es de lo más moderno que va a tener Argentina, un hospital de alta complejidad. Los pampeanos van a tener que dejar de viajar, porque van a tener la resolución aquí. Y nosotros vamos a apoyarlos en el equipamiento para ese establecimiento”, contó.

“También estamos haciendo modernización del sistema, que todo sea digitalizado, historia clínica única, receta electrónica, una cantidad de nexos para que esto funcione en red”, destacó.

Por último, Ginés felicitó al Gobierno provincial por como trabajó ante la pandemia. “La Pampa ha sido una de los que mejores trabajó en coordinación con los pampeanos, la necesidad de un cambio de comportamiento civil. Han trabajado muy bien, por eso tienen índices bastante más favorables que en otros lugares y eso es méritos de todos. La vacuna sola no va a resolver la pandemia”, finalizó.

Fuente: La Arena