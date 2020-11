Los Pumas hicieron historia y por primera vez en la historia vencieron a los All Blacks. Esto para Argentina fue una noticia agradable que derivó en cientos de mensajes felicitando la actuación del conjunto argentino, mientras que para el equipo de Nueva Zelanda todo fue un caos.

Luego del partido, la prensa hizo duras críticas a la actuación del seleccionado de rugby. Una de ellas fue la del periodista Gregor Paul en el New Zealand Herald, el principal diario del país, que escribió: “Argentina hizo historia y los All Blacks tienen la clase de problemas que sugiere que son horriblemente vulnerables y altamente vencibles”.

Ante estos comentarios, algunos jugadores del equipo decidieron hacer un vídeo y publicarlo en las redes sociales del seleccionado para calmar los ánimos y dar las explicaciones correspondientes.

“Hola, fanáticos de los All Blacks. Sabemos que no conseguimos el resultado que queríamos el fin de semana y estamos igual de decepcionados que ustedes. Pero ya estamos trabajando duro para asegurarnos de revertir nuestra imagen durante el próximo par de semanas. Apreciamos todo el apoyo”, comenzó diciendo Anton Lienert-Brown.

A massive shout out to all our supporters around the world! We appreciate you 🖤 pic.twitter.com/lDYkfDN7tK