El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, dieron hoy un nuevo reporte epidemiológico sobre la situación de la pandemia en territorio bonaerense. Pero Bianco aprovechó para responderle a Javier Martínez, intendente de Pergamino quien en la nota que publicó El Pergamaminense este lunes declaró abiertamente: “Desde diciembre del año pasado no recibimos los fondos de la Provincia“.

Entre otras cosas, Martinez destacó que esta situación “se ve en el presupuesto que la consideración para Pergamino casi ha sido nula. Desde diciembre del año pasado no recibimos los fondos y la relación está un poco compleja”.

Ante esto, Bianco recogió el guante y declaró: “Se están haciendo muchas obras con muchos pagos que se han realizado en el distrito de Pergamino desde diciembre de 2019, quiero decir, con obras que habían quedado paralizadas por falta de pago por parte del Gobierno Anterior, y que nosotros las retomamos. Son obras grandes, obras estructurales que hemos puesto nuevamente en marcha y que estamos a desde diciembre realizando los pagos correspondientes a las empresas que han ganado las licitaciones”.

Y luego fue más a fondo en sus declaraciones dejando en claro a quién le apuntaba: “Digo esto como ejemplo porque salio la noticia ayer y no quería dejar de aclararlo una vez más. Espero que lo reconozca el Intendente de Pergamino y que, eventualmente, lo agradezca también, no sólo que falte a la verdad diciendo que no recibió fondos de la Provincia”.

También hizo una breve descripción de los trabajos que se están llevando adelante: “Estamos haciendo una obra importante de agua potable en la localidad de Pinzón, por un monto de casi $20 millones, nosotros hemos erogado $1.600 millones pesos. Un plan de conectividad vial, de repavimentación, una obra que tiene un valor total de $41 millones, desde diciembre hemos pagado casi $12 millones. Una obra estructural muy importante, que es la presa de regulación del arroyo Pergamino, una obra de un valor total de $1.146 millones de pesos de los cuales la Provincia desde diciembre ha erogado $192 millones, y la reconstrucción de la ruta 32 en el tramo Pergamino – Salto, una obra que se estima un valor total de $291 millones, que la Provincia ha erogado a las empresas que están llevando adelante la construcción unos $6 millones”.

Habrá que ver ahora si el Intendente de Pergamino sale a decir algo en contraposición a lo que declaró el Jefe de Gabinete o bien reconoce todas las obras tal como se lo pidió Bianco.

Fuente: Infocielo