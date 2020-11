A 38 años de la Guerra de Malvinas, la memoria y el recuerdo continúan en el mundo y esta vez toca nuevamente sentir orgullo. El veterano argentino Julio Aro, y el Coronel Inglés Geoffrey Cardozo, están nominados al Premio Nobel de la Paz por su labor en el reconocimiento de los cuerpos en el territorio de las Malvinas.

El ex combatiente bonaerense y Presidente de la Fundación “No me Olvides” Julio Aro, habló al respecto con INFOCIELO: “Lo tomamos bien pero con tranquilidad, porque ya habíamos sido propuestos en otro momento, pero nunca tuvo esta repercusión. Mi teléfono explotó, tengo agendadas llamadas de todo el mundo: Miami, España, Londres, Chile, Suiza, de acá hasta el 25 o 26 de noviembre, más o menos, e incluso viajar para algunas presenciales”.

Sobre la nominación al Premio Nobel de la Paz, Julio Aro destacó la importancia de sus compatriotas en Malvinas: “Este logro no es mío. Este logro es de mis compañeros que no están, y de las madres que dieron un hijo a la patria. Me siento muy afortunado de que esté mi nombre puesto ahí, pero en ese nombre hay 649 héroes, más todos los que estamos día a día caminando. Ojalá los compañeros entendamos que no importa el nombre, lo que importa es que estamos trabajando por la paz”.

Al respecto de los trámites que se llevaron a cabo para destacar a ambos ex combatientes de Malvinas, Julio Aro comentó: “La postulación la hizo la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todos los avales de la Cámara de Diputados, de Senadores de las Provincias, de Centros de Veteranos, de diferentes lugares avalando, apoyando y felicitando la candidatura, van dirigidos a la universidad y es ella quien presenta todos los papeles”

Sorprendentemente, Julio Aro no estará pendiente de la entrega del premio Nobel de la Paz: “Una vez terminadas todas las entrevistas yo me alejo, no quiero saber de este tema. No es que no me interese, pero nunca buscamos ganar un premio. Lo que buscamos es acceder a identificar a nuestros compañeros”.

“Irán ellos llevando los papeles que me van pidiendo y se sabrá el año que viene cerca de octubre, pero nosotros ya hemos ganado un premio, que es muy noble, y te da mucha paz. Y ese premio es el abrazo de una madre, de un padre, o de un hermano que te dice ‘Gracias por ayudarme a encontrar a mi hijo'”, finalizó el veterano de la Guerra de Malvinas.

Fuente: Infocielo